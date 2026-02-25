Ưu tiên dùng camera AI, drone ‘made in Vietnam’

Năm 2026 được xác định là năm tăng tốc chuyển đổi số quốc gia, với mục tiêu thương mại hóa thành công tối thiểu 5 sản phẩm thuộc danh mục công nghệ chiến lược.

Nhà nước ưu tiên sử dụng camera AI sản xuất trong nước. Ảnh: Internet.

Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, được ký ban hành ngay từ đầu năm, đặt ra hàng loạt mục tiêu cụ thể. Năm 2026 được định hình là năm tăng tốc trong chiến lược phát triển công nghệ lõi và chuyển đổi số quốc gia.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nhà nước đặt mục tiêu thương mại hoá thành công tối thiểu 5 sản phẩm thuộc danh mục công nghệ chiến lược (chip bán dẫn, thiết bị mạng 5G,...). Chỉ tiêu thành công được đo lường cụ thể bằng tỷ trọng xuất khẩu công nghệ trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá, đạt tối thiểu 45%.

Trong nhiều năm, câu chuyện “Made in Vietnam” thường được đặt ở khâu nghiên cứu, phát triển và kêu gọi đầu tư. Ngày nay, Nhà nước chủ động tạo thị trường đầu ra cho công nghệ nội địa thông qua mua sắm công.

Để đạt được điều đó, Chính phủ thí điểm mở rộng cơ chế đặt hàng, mua sắm công đối với sản phẩm từ kết quả hoạt động KHCN, ĐMST, do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Các bộ, ngành địa phương được yêu cầu xây dựng chương trình mua sắm sản phẩm công nghệ chiến lược do trong nước phát triển, tiến tới dần thay thế nhập khẩu.

Các sản phẩm ưu tiên nằm trong lĩnh vực đòi hỏi an toàn, bảo mật thông tin như camera AI trong các dự án công nhằm bảo đảm minh bạch và phù hợp pháp luật. Thời gian thực hiện trong quý I/2026.

Đáng chú ý, thiết bị bay không người lái (drone) vốn được sử dụng nhiều trong môi trường quân sự, sẽ được thương mại hoá. Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng hành lang pháp lý về phát triển, thử nghiệm và quản lý công nghệ này.

Song song đó, Chương trình 2026 đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với những hỗ trợ tài chính và pháp lý chưa từng có. Điểm nhấn quan trọng nhất là việc chính thức vận hành Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và hình thành mạng lưới các quỹ đầu tư mạo hiểm tại địa phương.

Các startup công nghệ thường gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng truyền thống sẽ được cấp vốn. Mục tiêu cụ thể được đặt ra là gia tăng 30% số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 15% doanh nghiệp khoa học công nghệ trong năm 2026.

Về hạ tầng, Chính phủ quyết tâm hình thành ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Các trung tâm này được áp dụng "cơ chế ưu đãi đặc thù, vượt trội hơn so với các nước trong khu vực" để thu hút nhân tài và dòng vốn quốc tế.

Đặc biệt, Nhà nước sẽ mở rộng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực fintech, tài sản mã hóa hay kinh tế tuần hoàn sẽ có không gian an toàn để triển khai thực tế và tiếp cận dữ liệu, hạ tầng tính toán hiệu năng cao để phục vụ phát triển AI.