Giải Saudi Arabia bị MLS bỏ xa

Giải Nhà nghề Mỹ (Major League Soccer - MLS) xếp hạng 12 trong danh sách các giải đấu hàng đầu thế giới theo Opta, vượt xa Saudi Pro League, chỉ đứng ở vị trí 29.

MLS đứng thứ 12 thế giới, vượt xa Saudi Pro League ở vị trí 29, phản ánh sự phát triển vượt bậc nhờ Messi và hệ thống bền vững, trong khi Saudi Pro League gặp khó do mất cân bằng.

Theo bảng xếp hạng được Opta công bố, MLS vượt lên nhờ sự phát triển mạnh mẽ về thành tích trên sân cỏ, cơ sở hạ tầng, lượng khán giả và chất lượng cầu thủ, đặc biệt sau “hiệu ứng Lionel Messi”.

Opta cho biết kể từ khi Messi gia nhập Inter Miami vào tháng 7/2023, MLS thu hút thêm hàng chục triệu khán giả đến sân, đồng thời cải thiện đáng kể về thành tích thi đấu. Hè này, Son Heung-min, Thomas Muller hay De Paul là những cái tên đình đám gia nhập MLS.

Ở FIFA Club World Cup 2025, MLS cũng có đại diện vượt qua vòng bảng, khi Inter Miami tiến đến vòng 16 đội. Với chỉ số sức mạnh 92,3 điểm, MLS được Opta đánh giá cao hơn đáng kể so với Saudi Pro League (87,1 điểm).

Saudi Pro League dù đầu tư mạnh và có Al Hilal vào tứ kết FIFA Club World Cup 2025, bị chỉ trích vì sức mạnh chỉ tập trung vào 4 đội hàng đầu gồm Al Ittihad, Al Hilal, Al Ahli và Al Nassr. Việc Saudi Pro League thua lỗ tài chính hàng trăm triệu USD trong mùa 2024/25 (theo Bloomberg) cũng làm giảm uy tín của giải đấu.

Trong khi đó, MLS cho thấy sự bền vững hơn về chi tiêu. Trên bảng xếp hạng các giải đấu mạnh nhất thế giới, Premier League vẫn dẫn đầu, tiếp theo đó lần lượt là Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Championship (hạng nhất Anh), giải VĐQG Bỉ, giải VĐQG Bồ Đào Nha, giải VĐQG Brazil, giải VĐQG Hà Lan, giải VĐQG Argentina và giải MLS.