Chuyện gì đang xảy ra với PSG?

Paris Saint-Germain giành chiến thắng 1-0 trước Angers trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 2 Ligue 1, tiếp tục mang về 3 điểm để khởi đầu mùa giải 2025/26.

PSG giành chiến thắng 1-0 trước Angers, nhưng sự thiếu sắc bén cho thấy đội bóng vẫn cần thời gian để tìm lại phong độ đỉnh cao.

Tuy nhiên, theo phân tích từ L’Equipe và RMC Sport, đội bóng thủ đô Paris vẫn cho thấy sự thiếu sắc bén rõ rệt, dù có cải thiện so với trận gặp Nantes (thắng 1-0) trước đó ở vòng 1. Đây không phải hình ảnh của đội bóng từng áp đảo đối thủ một cách thuyết phục ở mùa giải trước.

Rạng sáng 23/8, trận đấu tại sân Parc des Princes diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về chủ nhà, song, màn trình diễn của PSG không thuyết phục. Họ chỉ tung ra 4 pha dứt điểm trúng đích cả trận, với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Fabián Ruiz ở phút 50.

Dù giành chiến thắng, PSG vẫn bộc lộ những hạn chế đáng chú ý. Lối chơi của nhà đương kim vô địch châu Âu thiếu sự liền mạch và khoáng đạt. Phân tích từ L’Equipe chỉ ra rằng PSG chưa tìm lại được nhịp độ và sức mạnh tấn công từng khiến họ thống trị châu Âu mùa trước.

Các cầu thủ PSG tỏ ra uể oải và không duy trì được cường độ gây áp lực cao như HLV Enrique yêu cầu. Sự thiếu sắc bén này thực tế đã được thể hiện từ tháng 7, khi họ để thua 0-3 trước Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Đến trận Siêu Cúp châu Âu trước Tottenham, PSG cũng chơi không thuyết phục và chỉ vượt qua đối thủ trên chấm luân lưu. RMC cho rằng việc PSG gặp khó trước các đối thủ như Angers hay Nantes cho thấy CLB thủ đô Paris sẽ đối diện nhiều thách thức trong giai đoạn khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Ligue 1 và Champions League mùa này.