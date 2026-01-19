Giải mã 'siêu thủ môn' U23 Trung Quốc

Trước khi về thi đấu trong nước, Li Hao từng là một trong những tài năng được lựa chọn tham gia lò đào tạo của Atletico Madrid tại Tây Ban Nha, nằm trong chương trình phát triển cầu thủ trẻ do Wanda Group tài trợ. Dễ hiểu khi kho dữ liệu của tựa game Football Manager (FM) lại có những đánh giá rất cao cho thủ thành này so với mặt bằng chung của giải U23 châu Á.