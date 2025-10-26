Giải cứu người phụ nữ đứng trên cầu định tự tử

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, khuyên giải và đưa người phụ nữ đứng trên cầu Khe Sanh định tự tử về trụ sở để hỗ trợ, chăm sóc.

Ngày 26/10, Công an xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã bàn giao người phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng trên cầu lúc nửa đêm để địa phương liên quan đưa về nhà.

Vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Công an xã Khe Sanh nhận được tin báo, có một phụ nữ biểu hiện không bình thường, đứng một mình trên cầu Khe Sanh.

Người phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng trên cầu Khe Sanh lúc nửa đêm.Ảnh: CA

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận, khuyên giải, động viên và đưa người phụ nữ này về trụ sở đơn vị để hỗ trợ, chăm sóc.

Qua khai thác, người phụ nữ có danh tính là Hồ Thị L., trú tại thôn Thanh 1, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Gia cảnh chị L. đặc biệt khó khăn, chồng bị mù, có 2 con nhỏ. Cuộc sống khó khăn nên chị nảy sinh ý định tiêu cực.