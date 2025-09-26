Cứu người đàn ông khóa trái cửa phòng ngủ với 3 bình gas đã mở van

Sau khi uống rượu, người đàn ông ở Nghệ An đã mang 3 bình gas vào phòng ngủ, mở van khóa với ý định tự tử.

Ngôi nhà của anh H., nơi xảy ra sự việc.

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị đã phối hợp giải cứu một người đàn ông có ý định tự tử bằng khí gas.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 25/9, Công an phường Tây Hiếu (tỉnh Nghệ An) nhận tin báo anh N.V.H (SN 1982) mang 3 bình gas vào phòng ngủ với ý định tự tử.

Nhận được tin báo, Công an phường Tây Hiếu đã báo cáo sự việc với Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, thành lập tổ công tác phối hợp xử lý.

Lúc này, anh H. đang ở trong phòng ngủ khóa kín, tâm lý không ổn định. Cả 3 bình gas đều đã được mở van khóa khiến khí gas nồng nặc, gây nguy hiểm cho anh H. và cả khu dân cư.

Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng cắt nguồn điện, thực hiện các biện pháp tâm lý để ổn định tinh thần anh H. Sau đó, tổ công tác đã dùng xà beng phá cửa phòng ngủ, nhanh chóng tiếp cận và đưa người đàn ông ra ngoài.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã vô hiệu hóa 3 bình gas đang mở van, giải phóng khí gas trong phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Công an đã tổ chức hòa giải, tháo gỡ mâu thuẫn trong nội bộ gia đình anh H. và lập hồ sơ xử lý theo quy định.