Giải cứu khỉ đuôi lợn mắc lưới cước ở Đắk Lắk

  • Thứ bảy, 7/2/2026 21:19 (GMT+7)
Một cá thể khỉ đuôi lợn bị mắc lưới cước vừa được người dân xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk phát hiện, cứu hộ và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 7/2, Công an xã Vân Hòa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Kinh tế, Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng Kiểm lâm khu vực tổ chức thả thêm một cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên. Địa điểm thả là khu rừng thuộc Di tích lịch sử cấp Quốc gia Hội trường Mùa Xuân, thôn Phong Hậu, xã Vân Hòa.

Cá thể khỉ có tên khoa học Macaca leonina, nặng khoảng 2kg, hiện sức khỏe ổn định. Khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng, nằm trong danh mục được pháp luật bảo vệ.

Khi duoi lon anh 1

Cá thể khỉ đuôi lợn mắc lưới cước được người dân giải cứu, bàn giao cơ quan chức năng

Trước đó, ông Nguyễn Hà Nam Ninh (trú ở thôn Lương Sơn, xã Vân Hòa) phát hiện một cá thể khỉ trưởng thành, lông vàng nhạt, bị mắc vào lưới cước. Ông Ninh đã cẩn thận gỡ lưới, nhốt khỉ vào lồng sắt và báo cho lực lượng công an cùng chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

Theo Công an xã Vân Hòa, trước đó địa phương cũng tổ chức thả ba cá thể khỉ đuôi lợn về tự nhiên tại khu vực này.

Sách giúp nâng cao nhận thức bảo tồn động vật hoang dã

Chang hoang dã - Gấu là cuốn sách do Trang Nguyễn và họa sĩ Jeet Zdung thực hiện. Sách dựa trên trải nghiệm của tác giả Trang Nguyễn (Nguyễn Thị Thu Trang) - nhà sáng lập và giám đốc điều hành WildAct (tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam).

Một người dân Lâm Đồng giao nộp hai con rùa quý hiếm

Ngày 29/1, Công an xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (thuộc khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, qua công tác vận động, ông Đào Văn Năm (53 tuổi, trú thôn 7, xã Hàm Thuận) đã tự nguyện giao nộp 2 con rùa cá sấu cho lực lượng công an.

20:34 29/1/2026

Loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang

Qua điều tra tại rừng Khau Ca, các lực lượng ghi nhận hai đàn voọc mũi hếch với hàng chục con, ước tính tổng quần thể tại khu vực này khoảng 160 con.

20:28 29/1/2026

Tiếp nhận khỉ mặt đỏ nguy cấp, quý hiếm

Lực lượng chức năng ở Quảng Trị vừa tiếp nhận một con khỉ mặt đỏ quý hiếm, thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, được ghi trong Sách đỏ Việt Nam.

21:36 27/1/2026

