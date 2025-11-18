Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Giải cứu 3 khách Nga khỏi vùng lũ Tây Nha Trang

  • Thứ ba, 18/11/2025 07:39 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Mưa lớn, lũ dâng cao ở phường Tây Nha Trang khiến 3 du khách Nga mắc kẹt. Nhờ ứng cứu kịp thời, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khánh Hòa đã đưa các du khách đến nơi an toàn.

Liên quan đến việc 3 du khách Nga mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại phường Tây Nha Trang, lúc 18h20 phút ngày 17/11, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin 3 du khách Nga gồm Vyatkin Anton Evgenyevich (SN 1993), Vyatkina Olesya Sergeevna (SN 2000) và Tsvetkova Lyudmila Lvovna (SN 1963) bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao, không thể di chuyển tại khu vực gần đường D30, phường Tây Nha Trang.

Giai cuu khach Nga anh 1

Du khách Nga được lực lượng cứu hộ đưa thoát khỏi vùng lũ.

Trong đó, bà Tsvetkova có dấu hiệu đuối sức nghiêm trọng do bệnh nền.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng PCCC & CNCH tỉnh đã điều động khẩn cấp một tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Đến 20h30 phút, lực lượng đã vượt qua dòng nước xiết, đưa an toàn toàn bộ 3 du khách đến khu vực khô ráo.

Giai cuu khach Nga anh 2

Các du khách Nga cùng lực lượng cứu hộ sau khi ra khỏi vùng lũ.

Các chiến sĩ hỗ trợ nhóm du khách liên lạc với người thân, phối hợp lực lượng y tế sơ cứu cho bà Tsvetkova, đồng thời sắp xếp phương tiện đưa cả nhóm đến khách sạn tại phường Nha Trang theo yêu cầu.

Phố Tây Bùi Viện ngập sau mưa lớn ở TP.HCM

Tối 5/10, mưa lớn khiến Phố Tây Bùi Viện (TP.HCM) ngập sâu. Nhiều du khách tháo giày, lội nước và nô đùa.

06:55 5/11/2025

Đội mưa check-in mô hình Trái Đất khổng lồ bên Hồ Tây

Mô hình Trái Đất khổng lồ tại vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội) thu hút hàng nghìn bạn trẻ và du khách đội mưa tới chiêm ngưỡng, check-in.

11:18 31/10/2025

Phố cổ Hội An ngập trong biển nước

Tại khu vực chợ Hội An và cầu An Hội, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải túc trực hỗ trợ người dân, dựng biển cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn du khách rời khỏi khu vực ngập.

20:07 27/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/giai-cuu-3-du-khach-nga-khoi-vung-lu-tay-nha-trang-post1246666.vov

Thái Bình/VOV

Giải cứu khách Nga Khánh Hòa Nha Trang Du khách Nga Nha Trang Giải cứu khách Nga Ngập Nha Trang Lũ miền Trung

    Đọc tiếp

    Phuong an nhan su lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc la tuyet mat hinh anh

    Phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là tuyệt mật

    20 phút trước 07:59 18/11/2025

    0

    Văn bản về quá trình chuẩn bị, đề án, phương án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, bầu nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai được xếp vào dạng “tuyệt mật”.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý