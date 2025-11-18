Mưa lớn, lũ dâng cao ở phường Tây Nha Trang khiến 3 du khách Nga mắc kẹt. Nhờ ứng cứu kịp thời, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khánh Hòa đã đưa các du khách đến nơi an toàn.

Liên quan đến việc 3 du khách Nga mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại phường Tây Nha Trang, lúc 18h20 phút ngày 17/11, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được thông tin 3 du khách Nga gồm Vyatkin Anton Evgenyevich (SN 1993), Vyatkina Olesya Sergeevna (SN 2000) và Tsvetkova Lyudmila Lvovna (SN 1963) bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao, không thể di chuyển tại khu vực gần đường D30, phường Tây Nha Trang.

Du khách Nga được lực lượng cứu hộ đưa thoát khỏi vùng lũ.

Trong đó, bà Tsvetkova có dấu hiệu đuối sức nghiêm trọng do bệnh nền.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng PCCC & CNCH tỉnh đã điều động khẩn cấp một tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Đến 20h30 phút, lực lượng đã vượt qua dòng nước xiết, đưa an toàn toàn bộ 3 du khách đến khu vực khô ráo.

Các du khách Nga cùng lực lượng cứu hộ sau khi ra khỏi vùng lũ.

Các chiến sĩ hỗ trợ nhóm du khách liên lạc với người thân, phối hợp lực lượng y tế sơ cứu cho bà Tsvetkova, đồng thời sắp xếp phương tiện đưa cả nhóm đến khách sạn tại phường Nha Trang theo yêu cầu.