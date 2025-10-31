Đội mưa check-in mô hình Trái Đất khổng lồ bên Hồ Tây

Lê Thị Thanh Tâm (bên phải, 28 tuổi) di chuyển 20 km cùng nhóm bạn từ xã Đông Anh để chiêm ngưỡng và check-in cùng mô hình Trái Đất. "Dù thời tiết mưa phùn, tôi thấy không khí tại đây vẫn rất náo nhiệt. Khi được chứng kiến thực tế, tôi thấy mô hình Trái Đất rực rỡ và bề thế hơn nhiều so với khi xem trên mạng xã hội. Tôi chọn góc máy hất từ dưới lên rồi cúi người tạo dáng để có những khung hình gọn gàng nhất", Thanh Tâm nói.