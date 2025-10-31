Đội mưa check-in mô hình Trái Đất khổng lồ bên Hồ Tây

|
Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội) những ngày gần đây trở thành điểm đến hút khách khi xuất hiện mô hình Trái Đất khổng lồ, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tới check-in.
|
Mô hình "Gaia" là tác phẩm của trường Quốc tế Liên Hợp Quốc Hà Nội, có đường kính lên tới 7 m, được tái hiện từ hình ảnh bề mặt Trái Đất độ phân giải 120dpi của NASA. Tác phẩm mang đến trải nghiệm chiêm ngưỡng "hành tinh xanh" ở quy mô lớn trong không gian ba chiều sống động, giúp công chúng cảm nhận Trái Đất từ góc nhìn của các phi hành gia ngoài vũ trụ.
|
Mô hình "Gaia" được thu nhỏ 1,8 triệu lần so với Trái Đất thực, với tỷ lệ 1cm trên mô hình tương ứng 18 km ngoài đời thực. Khi đứng cách mô hình khoảng 211 m, người xem sẽ có góc nhìn như đang quan sát Trái Đất từ Mặt Trăng.
|
Tác phẩm cũng gợi nhớ năm 1972, khi phi hành đoàn Apollo 17 (NASA) chụp được bức ảnh toàn cảnh Trái Đất đầu tiên - hình ảnh biểu tượng thay đổi nhận thức của nhân loại.
Đông đảo các bạn trẻ, người dân và du khách có mặt tại vườn hoa Lạc Long Quân để chụp ảnh, check - in cùng mô hình Trái Đất khổng lồ tối 30/10.
|
Lê Thị Thanh Tâm (bên phải, 28 tuổi) di chuyển 20 km cùng nhóm bạn từ xã Đông Anh để chiêm ngưỡng và check-in cùng mô hình Trái Đất. "Dù thời tiết mưa phùn, tôi thấy không khí tại đây vẫn rất náo nhiệt. Khi được chứng kiến thực tế, tôi thấy mô hình Trái Đất rực rỡ và bề thế hơn nhiều so với khi xem trên mạng xã hội. Tôi chọn góc máy hất từ dưới lên rồi cúi người tạo dáng để có những khung hình gọn gàng nhất", Thanh Tâm nói.
|
"Trời mưa nặng hạt khiến tôi phải chụp cùng bộ áo mưa, biến tấu cách chụp khác so với dự định ban đầu. Không gian tại đây có phần hơi tối, khi chụp ảnh cần thêm đèn flash để không bị tối mặt mà vẫn giữ được ánh sáng lung linh của quả địa cầu", Kim Huế (20 tuổi, phường Tương Mai) nói.
|
22h30 tối 30/10, lượng người đổ về vườn hoa Hồ Tây ngày càng đông, gây ùn tắc tại khu vực đường Lạc Long Quân, nhất là các lối vào khu trưng bày mô hình Trái Đất khổng lồ.
|
Theo kế hoạch, "Gaia" được trưng bày lưu động tại nhiều quốc gia. Năm 2025, tác phẩm có mặt tại Slovenia, Đức, Anh, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam. Tại Việt Nam, mô hình được trưng bày trong khuôn viên Trường Liên cấp Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS Hà Nội) từ ngày 6/10 đến 25/10. Sự kiện trưng bày mô hình “Gaia” tại vườn hoa Lạc Long Quân diễn ra từ ngày 28/10 tới hết ngày 1/11.