Giải cứu hai du khách Nga mắc kẹt trên núi Cô Tiên

Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa vừa giải cứu thành công hai du khách người Nga bị mắc kẹt trên núi Cô Tiên, đưa họ xuống núi an toàn sau nhiều giờ tìm kiếm trong đêm.

Sáng 4/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, lực lượng cứu hộ đã đưa hai du khách người Nga bị lạc trên núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang) xuống núi an toàn vào khoảng 1h23p cùng ngày.

Hai du khách đi lạc trên núi Cô Tiên được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi lúc rạng sáng 4/9. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, chiều 3/9, hai du khách người Nga là Kurochkin Sergei (37 tuổi) và Tikhov Aleksei (30 tuổi) đã cùng nhau leo núi Cô Tiên. Đến tối, do mất phương hướng và kiệt sức, họ đã gọi điện cầu cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 6 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Công an phường Bắc Nha Trang và chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Trong đêm tối và địa hình hiểm trở, lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tiếp cận vị trí của hai nạn nhân. Đến 0h48 ngày 4/9, hai du khách đã được tìm thấy và được đưa xuống núi an toàn.

Núi Cô Tiên cao khoảng 400 m. Núi này có 3 đỉnh liền kề. Thời gian qua, nơi đây thu hút nhiều người dân địa phương, du khách chọn làm điểm leo núi và cắm trại.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng khuyến cáo người dân, du khách không nên tự ý leo núi mà không có hướng dẫn viên hoặc thiết bị hỗ trợ cần thiết. Trước khi leo núi, mọi người cần trang bị kiến thức cơ bản về địa hình cũng như xem trước dự báo thời tiết để tránh những rủi ro đáng tiếc.