Giấc ngủ kích hoạt cơ chế thải độc của cơ thể

Khoảng thời gian 1-5h sáng là lúc nhiều cơ quan trong cơ thể thải độc. Bởi vậy, nên tạo thói quen đi ngủ sớm, để vào khoảng thời gian này cơ thể ngủ sâu và tự thải độc.

Từ 11h đêm đến 1h sáng là khoảng thời gian giải độc của gan. Gan là bộ phận "xử lý rác" lớn nhất trong cơ thể con người, có nhiệm vụ thải độc cả ngày lẫn đêm. Áp lực trong công việc và cuộc sống nói chung sẽ ảnh hưởng đến khả năng thải độc của gan, khiến độc tố tích tụ trong cơ thể và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Khi độc tố tích tụ trong gan, con người sẽ có các triệu chứng như buồn bực, đau nửa đầu, mụn trứng cá. Quá trình thải độc gan chỉ đạt hiệu quả tốt khi diễn ra trong lúc ngủ sâu. Hàng ngày, bạn nên chú ý ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và vitamin B, hạn chế ăn các thực phẩm chứa chất gây kích ứng, thuốc hoặc thực phẩm chức năng, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi.

Túi mật sẽ thải độc trong khoảng 1-3h sáng. Chức năng chính của mật là dự trữ và tiết ra dịch mật, tham gia quá trình tiêu hóa thức ăn. Túi mật chủ yếu thải độc bằng cách tiết ra dịch mật - một chất dịch cực kỳ quan trọng đối với cơ thể.

Dịch mật không chỉ tham gia quá trình tiêu hóa, hấp thu lipid và các vitamin hòa tan trong chất béo, mà còn là con đường để cơ thể bài tiết nhiều chất độc hại. Dịch mật chủ yếu được sản xuất bởi gan và ống dẫn mật, thành phần chính gồm nước và các chất hòa tan như chất điện giải cùng protein rất giống với các thành phần huyết tương. Dịch mật cũng chứa một lượng lớn các chất bài tiết do gan chuyển hóa, bao gồm cả các độc tố.

Từ 1-3h sáng là khoảng thời gian túi mật hoạt động mạnh mẽ nhất, nên lúc này con người phải ở giai đoạn ngủ sâu thì việc thải độc cho túi mật mới có thể tiến hành hiệu quả. Đồng thời, khoảng thời gian 0-4h sáng cũng là giai đoạn quan trọng trong quá trình tạo máu của tủy sống, lúc này chúng ta phải chìm vào giấc ngủ sâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình thải độc của cơ thể, dẫn đến suy giảm sức khỏe thể chất.

Thời gian thải độc của phổi là 3-5h sáng. Phổi là cơ quan hô hấp và trao đổi khí, đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp oxy để đảm bảo các hoạt động sống của con người.

Phổi còn có chức năng điều hòa nước trong cơ thể, thúc đẩy lưu thông máu và quá trình trao đổi chất trong máu một cách hiệu quả. Nửa đêm về sáng là thời gian bệnh nhân bị ho nhiều nhất, xuất hiện các triệu chứng như thở dốc, khó thở…

Nguyên nhân chủ yếu là do chất thải tích tụ trong phổi dẫn đến suy giảm chức năng hô hấp. Khoảng thời gian 3-5h sáng là lúc phổi hoạt động mạnh mẽ nhất, thay vì uống thuốc ho, hãy đảm bảo ngủ sâu để phổi tự thải độc.