Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Mối liên hệ giữa giấc ngủ và khả năng thải độc của cơ thể

  • Chủ nhật, 29/3/2026 07:49 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Giấc ngủ giúp cơ thể thải độc một cách tự nhiên. Khi ngủ sâu, dịch não tủy xâm nhập vào các tế bào não một cách sâu rộng hơn, giúp chất độc trong tế bào não được đào thải ra ngoài.

Giấc ngủ giúp cơ thể thải độc một cách tự nhiên. Ảnh minh họa: H.W.

Kinh tế phát triển nhanh chóng, guồng quay công việc và nhịp sống của con người thời hiện đại cũng ngày càng nhanh. Nhiều người giảm thời gian ngủ, làm thêm giờ ở văn phòng và thức đến 1-2h sáng; hoặc thức khuya để xem phim, lướt điện thoại, tiệc tùng vui chơi…

Giấc ngủ liên quan mật thiết tới sức khỏe của con người. Thiếu ngủ trong thời gian dài không chỉ khiến tinh thần mệt mỏi, mà còn giảm hiệu quả học tập và làm việc, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán, tăng nguy cơ mắc bệnh đau nửa đầu, thậm chí có thể gây hại cho não bộ và trực tiếp dẫn đến tử vong.

Mặc dù thuốc và các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có tác dụng hỗ trợ thải độc, bảo vệ sức khỏe; cách tốt nhất để giữ cơ thể khỏe mạnh là xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh và quan trọng nhất là ngủ đủ giấc, đúng giờ.

Y học cổ truyền cũng khuyên rằng "3 phần điều trị, 7 phần điều dưỡng", "điều trị nhờ thuốc không bằng điều trị nhờ thực phẩm, thực phẩm dưỡng sinh không bằng ngủ ngon giấc". Vậy rốt cuộc giấc ngủ có vai trò như thế nào đối với sức khỏe con người?

Dịch não tủy lưu thông qua các khe hở của động mạch, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho não và loại bỏ chất thải của tế bào não. Bằng cách tiêm một lượng thuốc nhuộm huỳnh quang phân tử nhỏ vào não chuột bạch, các nhà khoa học phát hiện diện tích phân bố thuốc nhuộm huỳnh quang trong não chuột bạch khi chúng ngủ rộng hơn nhiều so với khi chúng thức, cũng có nghĩa là trong thời gian ngủ, dịch não tủy dễ lưu thông hơn.

Các nghiên cứu sâu hơn chỉ ra khoảng cách giữa các tế bào trong não khi ngủ rộng hơn khi thức, tức là lúc này dịch não tủy sẽ dễ dàng đi vào não nhiều hơn để trao đổi chất với dịch ngoại bào. Do đó, ngủ giống như một lần não được tắm với dịch não tủy, rửa sạch chất thải và độc tố tích tụ trong tế bào não.

Ngủ là thời gian cơ thể thải độc tích cực nhất. Đa số các chức năng trao đổi chất và giải độc của cơ thể được thực hiện khi ta ngủ sâu. Hơn nữa, ngủ sâu giúp cải thiện trí nhớ, điều hòa quá trình trao đổi chất, loại bỏ tối đa độc tố trong não, tái tạo năng lượng cho cơ thể.

Đồng hồ sinh học của con người đóng vai trò chỉ đạo quá trình trao đổi chất của các cơ quan chính trong cơ thể. Mỗi cơ quan đều có thời gian thải độc riêng, nhưng hầu hết chúng đều thực hiện hoạt động này khi con người ngủ sâu.

Thời gian thải độc của hệ miễn dịch bạch huyết trong khoảng 21-23h. Khi hệ thống miễn dịch trong trạng thái khỏe mạnh, cơ thể con người có thể chống lại sự xâm nhập của virus và tránh những tổn thương từ môi trường bên ngoài.

Hoạt động của hệ thống miễn dịch chủ yếu dựa vào lưu thông máu và bạch huyết để loại bỏ các vi sinh vật xâm nhập từ bên ngoài, đồng thời giám sát và đào thải các tế bào có hại trong cơ thể, bao gồm các tế bào bị nhiễm virus, tế bào ung thư, tế bào bị lão hóa và tổn thương.

Khi ngủ, số lượng bạch huyết bào và đại thực bào trong cơ thể tăng lên rõ rệt, đồng thời sản sinh ra nhân tố hỗ trợ giấc ngủ có khả năng thúc đẩy sự sinh sản của các tế bào bạch cầu, loại bỏ vi khuẩn và virus xâm nhập cơ thể.

Khi đến thời gian thải độc của hệ thống miễn dịch bạch huyết, ta nên cố gắng ngồi yên, tĩnh tâm hoặc nghe âm nhạc thư giãn cơ thể. Điều này không chỉ hỗ trợ quá trình thải độc của hệ bạch huyết mà còn làm nền tảng giúp các cơ quan khác thải độc hiệu quả hơn.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

    Đọc tiếp

    Sai lam nhieu nguoi mac phai khi uong tra hinh anh

    Sai lầm nhiều người mắc phải khi uống trà

    15:00 7/3/2026 15:00 7/3/2026

    0

    Trà là loại thức uống quen thuộc thế nhưng nhiều người vẫn mắc sai lầm khi uống nó hàng ngày. Uống trà đặc vào buổi tối, uống trà ngay sau khi ăn đều không có lợi cho sức khỏe.

    Con khong thich doc, loi dau tien o nguoi lon hinh anh

    Con không thích đọc, lỗi đầu tiên ở người lớn

    17 phút trước 10:28 29/3/2026

    0

    Mua nhiều sách, khuyên bảo, thậm chí “ra lệnh” cho con phải đọc sách, nhưng con trẻ đôi khi vẫn “chúi mũi” vào trò chơi điện tử. Nhiều bậc cha mẹ băn khoăn nguyên do ở đâu và làm thế nào để con ham đọc?

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

