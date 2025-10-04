Giấc mơ trẻ của Chelsea đang rạn nứt

Sau khởi đầu mùa giải 2025/26, Chelsea của Enzo Maresca lại đứng trước làn sóng hoài nghi.

Sáu vòng đấu trôi qua, “The Blues” chỉ có cùng số điểm với Everton, Brighton, Fulham và Leeds - một hình ảnh khó chấp nhận với đội bóng vừa đoạt Conference League, FIFA Club World Cup 2025 và trở lại Champions League. Lúc 23h30 ngày 4/10, Chelsea sẽ gặp Liverpool tại Stamford Bridge, và nguy cơ thua trận thứ ba liên tiếp ở Premier League có thể khiến Chelsea kém nhà đương kim vô địch tới 10 điểm - một khoảng cách gần như dập tắt hy vọng tranh ngôi vương ngay từ tháng Mười.

Maresca, tất nhiên, không hài lòng với sự nghi ngờ ấy. Ông nhấn mạnh rằng chỉ 5 trận trong 6 tháng qua Chelsea mới phải nhận thất bại, và phần lớn đều xuất phát từ việc mất người. Nhưng ở Stamford Bridge, những con số bào chữa thường chẳng đủ thuyết phục.

Sai lầm và kỷ luật - những “món quà” chết người

Nếu tìm một từ khóa để mô tả Chelsea đầu mùa, đó phải là “sai lầm”. Họ mắc 12 lỗi trực tiếp dẫn đến các cú sút và 5 lỗi dẫn tới bàn thua - con số tệ nhất giải đấu. Đó là chưa kể những chiếc thẻ đỏ liên tiếp, khiến Maresca thừa nhận bản thân cần ứng biến tốt hơn khi phải chơi với 10 người.

Kể từ đầu mùa trước, Chelsea nhận tới 114 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ - nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác ở Premier League. Trong 2 trận Champions League gần nhất, họ cũng lĩnh 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Những con số này phản ánh một tập thể trẻ trung nhưng thiếu kiểm soát, và cũng cho thấy điểm yếu trong triết lý kiểm soát bóng, chuyền ngắn chậm rãi mà Maresca đang áp dụng. Lối chơi ấy được thiết kế để hạn chế phản công, nhưng chỉ cần một cú trượt chân, toàn bộ hệ thống lập tức sụp đổ.

Maresca gọi đó là những “món quà” cho đối thủ. Nhưng với một đội bóng đặt tham vọng trở lại hàng ngũ tinh hoa, những món quà này đang quá đắt giá.

Chelsea hiện không có sự phục vụ của Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Cole Palmer, Andrey Santos, Liam Delap và Dario Essugo. Trong số này, Colwill và Palmer là mất mát lớn nhất: Colwill không chỉ phòng ngự mà còn đóng vai trò khởi phát lối chơi từ tuyến dưới, trong khi Palmer là nguồn sáng tạo chủ lực trên hàng công.

Chelsea đang cho thấy sự bất ổn ở mùa 2025/26.

Việc Chalobah bị treo giò khiến Maresca phải thử nghiệm tới 6 cặp trung vệ chỉ trong 10 trận gần nhất. Sự bất ổn ấy khiến hàng thủ Chelsea trở nên mong manh, và dù ông cố gắng viện dẫn việc FIFA Club World Cup 2025 mùa hè rút ngắn quãng nghỉ, thực tế là Chelsea đã xây dựng một đội hình quá thiếu kinh nghiệm để ứng phó với mật độ thi đấu dày đặc.

Một trong những mâu thuẫn lớn ở Chelsea hiện tại là khoảng cách giữa nhu cầu của HLV và định hướng của ban lãnh đạo. Khi Colwill dính chấn thương dài hạn, Maresca muốn bổ sung một trung vệ dày dạn kinh nghiệm. Nhưng CLB chỉ mang về Jorrel Hato từ Ajax - một tài năng trẻ - và phớt lờ những cái tên đã được cân nhắc như Hincapié hay Guehi.

Tương tự, Chelsea từ chối mua Mike Maignan với giá 25 triệu bảng, tiếp tục đặt niềm tin vào Robert Sanchez - thủ môn mắc nhiều sai lầm nhất giải kể từ đầu mùa trước. Thậm chí, phương án dự bị Filip Jorgensen cũng chưa tạo được niềm tin sau trận thắng Lincoln ở League Cup.

CLB lý giải rằng họ muốn giữ “con đường phát triển” cho những cầu thủ trẻ đang được cho mượn, từ thủ môn Mike Penders (Strasbourg) đến Mamadou Sarr và Anselmino (Dortmund). Nhưng chính sách ấy khiến Maresca phải xoay sở với một đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 24,1 - trẻ nhất Premier League, và cũng là tập thể duy nhất không có cầu thủ nào trên 30 trong danh sách thi đấu.

Trẻ trung đồng nghĩa tiềm năng lớn, nhưng cũng mang đến cái giá: sai lầm, thiếu bản lĩnh trong thời khắc quyết định và kỷ luật thi đấu lỏng lẻo.

Vị thế của Maresca: An toàn hay mong manh?

Điều nghịch lý ở Chelsea lúc này: vị trí của Maresca chưa hề lung lay. Ông vừa mang về hai danh hiệu trong mùa trước, đồng thời giúp CLB trở lại Champions League. Với ban lãnh đạo, dự án “tái thiết trẻ hóa” vẫn đi đúng hướng, và Maresca được xem là nhân tố phù hợp để định hình một lối chơi dài hạn.

Song, trong mắt một bộ phận lớn người hâm mộ, hình ảnh của Maresca lại gây chia rẽ. Ông chưa bao giờ được yêu mến như một biểu tượng, thậm chí thừa nhận rằng “điều duy nhất có thể khiến CĐV hô vang tên mình là tiếp tục giành danh hiệu”. Nhưng danh hiệu không thể che lấp thực tế rằng Chelsea đang kém Liverpool 10 điểm tiềm tàng, và câu hỏi “liệu có thể cạnh tranh ngôi vô địch với hàng thủ như thế này?” vang lên ngày một rõ ràng hơn.

Chelsea mùa này đang thiếu sự ổn định.

Chelsea đang bước vào mùa giải với nhiều ẩn số. Họ có lực lượng trẻ trung, giàu tiềm năng, một HLV theo đuổi lối chơi kiểm soát, nhưng đồng thời đối mặt với sai lầm, kỷ luật kém và sự thiếu cân bằng giữa tham vọng và thực lực.

Một mặt, Maresca xứng đáng được trao thêm thời gian. Dự án mà ông và CLB theo đuổi cần kiên nhẫn, và không ai có thể phủ nhận thành công của mùa trước. Mặt khác, áp lực ở Stamford Bridge không cho phép nhiều thất bại nối tiếp. Nếu Chelsea tiếp tục thua trước Liverpool, khoảng cách 10 điểm không chỉ giết chết hy vọng vô địch mà còn mở ra một mùa giải đầy bất trắc.

Trong bóng đá đỉnh cao, niềm tin của người hâm mộ quan trọng chẳng kém những danh hiệu. Maresca có thể được ban lãnh đạo bảo vệ, nhưng nếu ông không sớm tìm được công thức hạn chế sai lầm và mang lại sự ổn định, sự kiên nhẫn ấy khó tồn tại lâu dài.

Chelsea chọn con đường trẻ hóa, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là: liệu họ có thể vừa nuôi dưỡng một thế hệ mới, vừa đáp ứng cơn khát chiến thắng của Stamford Bridge? Với Maresca, câu trả lời sẽ quyết định liệu ông được nhớ đến như kiến trúc sư của một kỷ nguyên mới - hay chỉ là nạn nhân tiếp theo trong vòng xoáy khắc nghiệt mang tên Chelsea.