CĐV Benfica ném chai lọ vào Enzo Fernandez

Tiền vệ Enzo Fernandez trở thành tâm điểm tranh cãi trong chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Benfica tại lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League rạng sáng 1/10.

CĐV Benfica nổi giận với Fernandez. Ảnh: Reuters.

Ngay trước giờ nghỉ hiệp một trên sân Stamford Bridge, Fernandez tiến tới chấm phạt góc gần khu vực khán đài dành cho CĐV Benfica. Anh lập tức trở thành mục tiêu của những lời lăng mạ, cùng với chai lọ và các vật thể khác bị ném xuống sân.

Chứng kiến tình huống hỗn loạn, HLV Jose Mourinho của Benfica đã rời khu vực kỹ thuật, chạy về phía khán đài đội khách và ra hiệu bằng tay, yêu cầu người hâm mộ dừng lại. Hành động này nhằm bảo vệ sự an toàn cho Fernandez, đồng thời tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Benfica.

Sau khi tình hình được kiểm soát, Fernandez thực hiện quả phạt góc rồi nhanh chóng rời đi để tránh thêm phản ứng tiêu cực. Mối thù của CĐV Benfica đối với Fernandez bắt nguồn từ việc anh kiên quyết ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2023.

Khi đó, Chủ tịch Benfica, Rui Costa, từng gay gắt chỉ trích tiền vệ người Argentina: “Enzo không muốn ở lại Benfica. Cậu ta không cho chúng tôi bất kỳ cơ hội nào. Tôi đã cố gắng nhưng không thể giữ một cầu thủ không còn muốn cống hiến".

Rui Costa cũng tiết lộ Benfica từng đề xuất giữ Fernandez đến mùa hè, nhưng cầu thủ này vẫn quyết định ra đi ngay khi Chelsea kích hoạt điều khoản giải phóng.

Ở trận đấu vừa qua, Chelsea giành chiến thắng 1-0 nhờ pha phản lưới nhà của Richard Rios ở phút 17. Dù diễn biến không quá hấp dẫn, đây vẫn là thắng lợi quan trọng đối với thầy trò HLV Enzo Maresca.

