Giá xăng giảm mạnh

Xăng RON 95 được bán với giá 20.160 đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.
Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều nay (25/9).
Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 370 đồng/lít với giá bán lẻ xăng E5 RON 92 và giảm 440 đồng/lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 19.610 đồng/lít và xăng RON 95 là 20.160 đồng/lít.
Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm trở lại dù mới tăng lên trước đó. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng xăng RON 95 đã tăng tổng cộng 22 lần, giảm 18 lần.
Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 50 đồng/lít xuống 18.650 đồng/lít. Đến nay, giá dầu đã tăng 20 lần và giảm 19 lần.
Trước đó, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu dự báo giá xăng dầu có thể giảm trở lại trong kỳ điều hành hôm nay. Hiện chiết khấu xăng dầu ở nhiều kho đang dao động quanh mức 950-1.300 đồng/lít.
|DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ ĐẦU NĂM
|Nhãn
|2/1/2025
|9/1
|16/1
|23/1
|1/2
|6/2
|13/2
|20/2
|27/2
|6/3
|13/3
|20/3
|27/3
|3/4
|10/4
|17/4
|24/4
|5/5
|8/5
|15/5
|22/5
|29/5
|5/6
|12/6
|19/6
|26/6
|1/7
|3/7
|10/7
|17/7
|24/7
|31/7
|7/8
|14/8
|21/8
|28/8
|4/9
|11/9
|18/9
|25/9
|Xăng RON 95
|đồng/lít
|20740
|21010
|21220
|21140
|21000
|20920
|21070
|21330
|21110
|20400
|19640
|20080
|20420
|20910
|19200
|18850
|19630
|19580
|19170
|19590
|19530
|19590
|19690
|19960
|21240
|21500
|21110
|19900
|20090
|19920
|19700
|19840
|20070
|19880
|20090
|20360
|20430
|20400
|20600
|20160
|Xăng E5 RON 92
|20050
|20430
|20750
|20590
|20390
|20440
|20590
|20850
|20650
|19960
|19280
|19690
|20030
|20370
|18880
|18490
|19230
|19150
|18770
|19180
|19120
|19190
|19260
|19460
|20630
|20910
|20530
|19440
|19650
|19480
|19270
|19400
|19600
|19350
|19460
|19770
|19850
|19750
|19980
|19610
Hiện Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.
Theo đề xuất, giai đoạn 1 (từ 1/1/2026 đến hết 2030), toàn bộ xăng bán ra trên thị trường sẽ là xăng E10. Sang giai đoạn 2 (từ 2031), tất cả xăng lưu thông sẽ chuyển sang E15 hoặc loại xăng sinh học khác do Bộ trưởng Công Thương quyết định.
