Giá xăng giảm hơn 1.800 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 22/10, giá xăng E10 RON 95 giảm 1.810 đồng/lít xuống 25.210 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel tăng lên 29.550 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 25.210 đồng/lít. Ảnh: Việt Linh.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h ngày 2/10.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 1.610 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.810 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 25.360 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 25.210 đồng/lít.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 25.360 -1.610 Xăng E10 RON 95 25.210 -1.810 Dầu diesel 29.550 +450 Dầu mazut 23.370 +1.240

Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 450 đồng/lít lên 29.550 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.240 đồng/kg lên 23.370 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít đối với mặt hàng xăng sinh học, đồng thời.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG E10 RON 95

Nhãn 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 3/9 10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/10 Giá đồng/lít 20400 20000 20550 21430 22850 22320 22110 22660 22600 23270 24230 25630 27080 27180 28250 27020 25210

Bộ Công Thương mới đây đã gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu nhằm thay thế các quy định hiện hành, trong đó đề xuất thay đổi đáng kể cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối không thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối sẽ được chủ động quyết định giá bán theo công thức quy định. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá phải đáp ứng các yêu cầu về công khai thông tin, thời điểm áp dụng và kê khai với cơ quan quản lý.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải công bố công khai mức giá mới đến hệ thống phân phối chậm nhất 30 phút trước thời điểm có hiệu lực.

Thông báo điều chỉnh giá phải thể hiện đầy đủ chủng loại xăng dầu, giá bán hiện hành, giá mới, đơn vị tính, địa bàn hoặc phạm vi áp dụng và thời điểm có hiệu lực, bao gồm giờ, phút, ngày, tháng, năm theo giờ Việt Nam.

Việc công bố được thực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc kênh công khai đã đăng ký với cơ quan tiếp nhận kê khai giá. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo đến các đơn vị, điểm bán chịu tác động trong hệ thống phân phối bằng phương thức có thể xác định thời điểm gửi và nhận.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp trong khoảng thời gian chuyển tiếp giữa 2 mức giá.

Theo đó, trước khi giá mới có hiệu lực, các cửa hàng xăng dầu phải tiếp tục áp dụng mức giá hiện hành. Khi đến thời điểm điều chỉnh, các điểm bán phải cập nhật bảng niêm yết và bán đúng mức giá mới.

Dự thảo nghiêm cấm doanh nghiệp áp dụng mức giá tăng trước thời điểm có hiệu lực, đồng thời không được trì hoãn việc giảm giá khi thời điểm áp dụng đã đến.

Ví dụ, nếu doanh nghiệp thông báo tăng giá xăng dầu từ 15h, các cửa hàng không được áp dụng giá mới trước thời điểm này. Ngược lại, nếu thông báo giảm giá từ 15h, cửa hàng cũng không được tiếp tục bán theo mức giá cũ sau thời điểm điều chỉnh.