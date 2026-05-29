Giá xăng E10 giảm mạnh trước ngày bán đại trà

  • Thứ sáu, 29/5/2026 12:02 (GMT+7)
Giá xăng sinh học E10 được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm trước ngày mở bán đại trà (1/6).

Theo đó, Petrolimex và PVOIL thông báo giá xăng E10 RON95 giảm 1.390 đồng, từ 25.050 đồng/lít về 23.660 đồng/lít (vùng 1) và 24.130 đồng/lít (vùng 2).

Giá xăng E10 RON95-V cũng giảm về 24.560 đồng/lít (vùng 1) và 25.050 đồng/lít (vùng 2).

Tương tự, Petro Times thông báo xăng sinh học E10 tại thị trường vùng 1 giảm 1.390 đồng/lít, thị trường vùng 2 giảm 1.420 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E10 hiện thấp hơn so với xăng RON95 khoảng gần 500 đồng/lít. Trong kỳ điều hành chiều qua 28/5, Bộ Công Thương đã giảm đồng loạt giá xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON95 giảm 1.395 đồng/lít, không cao hơn 24.154 đồng/lít.

Giá xăng E10 đang thấp hơn xăng khoáng RON95 khoảng 500 đồng/lít. Ảnh minh họa: Báo Chính phủ.

Theo bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trong nước (Bộ Công Thương), chi phí đầu vào để pha chế xăng E10 thấp hơn so với giá nhập xăng khoáng. E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống. Chi phí đầu vào thấp nên doanh nghiệp sẽ bán xăng E10 với giá thấp hơn xăng khoáng.

Cũng theo bà Hiền, hiện nay các doanh nghiệp đang tự cân đối giá xăng E10 theo đúng chi phí đầu tư, đồng thời dựa trên công thức tính giá của Nhà nước. Sau này, khi xăng sinh học E10 được bán đại trà, Nhà nước sẽ ban hành giá bán.

"Tuy nhiên, với các chi phí đầu vào thấp hơn xăng khoáng, chắc chắn giá xăng E10 sẽ rẻ hơn xăng khoáng truyền thống”, bà Hiền nói thêm.

Xăng E10 là loại xăng sinh học chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được áp dụng cho các phương tiện sử dụng động cơ xăng.

Theo quy định mới, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên cả nước. Riêng xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết ngày 31/12/2030 nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.

Điều này đồng nghĩa các loại xăng khoáng RON95-V và RON95-III sẽ được thay thế bằng xăng sinh học từ ngày 1/6/2026. Theo đó, trên thị trường sẽ chỉ còn các loại xăng sinh học như: xăng E10 RON95-V, xăng E10 RON95-III và xăng E5 RON92-II.

Phạm Duy/VTC News

xăng E10 Nhiên liệu sinh học xăng sinh học RON95

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

