Giá vé World Cup 2026 'đắt cắt cổ' gây phẫn nộ

Giá vé World Cup 2026 đang gây ra làn sóng tranh cãi, khi một cổ động viên trung thành có thể phải chi ít nhất 6.900 USD để theo dõi đội tuyển của mình từ trận vòng bảng đầu tiên cho tới chung kết.

Chiếc cúp vô địch thế giới trong kỳ World Cup Qatar 2022. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn khoảng 6 tháng nữa là khởi tranh, người hâm mộ đáng ra phải háo hức lên kế hoạch tới Bắc Mỹ để tiếp lửa cho đội tuyển nước mình. Thế nhưng, sau khi FIFA công bố mở đợt bán vé mới trong tuần này, nhiều người nhận ra việc trực tiếp theo dõi giải đấu có thể tốn kém hơn nhiều so với dự tính.

Riêng vé xem trận chung kết World Cup 2026 đã có giá vượt quá 4.000 USD . Theo đó, vé được chia làm 3 hạng: "Supporter value" khoảng 4.185 USD , "Supporter standard" khoảng 5.560 USD và "Supporter premium" khoảng 8.860 USD .

Mức giá này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới, khiến không ít cổ động viên trung thành nhất không thể tham dự vì không đủ khả năng chi trả, theo CNN.

“Giá vé cắt cổ”

Làn sóng chỉ trích bùng lên sau khi FIFA, vào ngày 11/12, tiến hành phân bổ vé cho các liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển tham dự.

Hoạt động này diễn ra theo cơ chế mà cơ quan quản lý bóng đá thế giới gọi là phân bổ vé cho Liên đoàn thành viên tham dự (Participating Member Association - PMA).

Về bản chất, cơ chế trên cho phép từng liên đoàn riêng lẻ bán vé cho cổ động viên trung thành nhất của họ - thường là thành viên của hội cổ động viên chính thức hoặc người đã gắn bó lâu năm với đội tuyển.

Tuy nhiên, nhiều cổ động viên nhiệt thành đang đứng trước lựa chọn khó khăn: Chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ xem trực tiếp, hoặc ngồi xem qua màn hình và tiết kiệm tiền trong tài khoản ngân hàng.

Logo FIFA World Cup 2026 của New York/New Jersey được công bố tại Quảng trường Thời đại ở Thành phố New York, Mỹ vào năm 2023. Ảnh: Reuters.

Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá châu Âu (FSE) - tổ chức đại diện cho quyền lợi của người hâm mộ bóng đá - cho biết họ “sửng sốt trước mức giá vé cắt cổ mà FIFA áp đặt lên những cổ động viên tận tâm nhất”.

Tổ chức này kêu gọi FIFA tạm dừng việc bán vé “cho đến khi tìm ra một giải pháp tôn trọng truyền thống, tính phổ quát và ý nghĩa văn hóa của World Cup”.

Theo tuyên bố của FSE, dựa trên thông tin mà tổ chức này nắm được, một cổ động viên trung thành sẽ phải chi ít nhất 6.900 USD để theo dõi đội tuyển của mình từ trận vòng bảng đầu tiên cho tới trận chung kết World Cup 2026.

FSE cho rằng con số này “cao gần gấp 5 lần” so với kỳ World Cup trước đó tại Qatar.

Không chỉ giá vé, người hâm mộ còn phải lo thêm chi phí đi lại và ăn ở.

Điều này dẫn đến lo ngại là những người đã dành nhiều năm gắn bó với đội tuyển quốc gia của mình sẽ không thể góp mặt tại giải đấu. Thay vào đó, họ phải nhường chỗ cho người có đủ khả năng chi trả bất cứ mức giá nào.

Điều này có thể kéo theo hệ lụy đối với bầu không khí trên các sân vận động tại Mexico, Mỹ và Canada vào năm tới.

Hãy lấy người hâm mộ tuyển Anh làm ví dụ.

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), hôm 11/12, đã công bố cơ cấu giá vé cho các nhóm cổ động viên trung thành. Trong đó, vé rẻ nhất cho trận mở màn của tuyển Anh gặp Croatia có giá 265 USD .

Và nếu tuyển Anh lọt vào chung kết, vé rẻ nhất sẽ có giá 4.185 USD , trong khi vé đắt nhất lên tới 8.680 USD .

So với World Cup 2022, giá vé chung kết này đắt gấp tới 7 lần. Tại World Cup Qatar, vé xem chung kết hạng rẻ nhất khoảng 600 USD

Chưa dừng lại ở đó, dự kiến người hâm mộ còn phải thanh toán tiền vé từ đầu năm 2026, càng làm tăng thêm áp lực tài chính.

Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá (FSA) - tổ chức đại diện cho người hâm mộ bóng đá tại Anh và xứ Wales - nhận định mức giá này là “vượt quá giới hạn của nhiều cổ động viên”.

“Những gì chúng tôi lo ngại về hướng đi mà FIFA đang đặt lên bóng đá đã trở thành sự thật - (Chủ tịch FIFA) Gianni Infantino chỉ coi lòng trung thành của người hâm mộ như thứ có thể khai thác để kiếm lời”, FSA nhấn mạnh.

FIFA nói gì?

Từ lâu, ban tổ chức đã tự hào quảng bá rằng kỳ World Cup 2026 có mức giá phải chăng dành cho người hâm mộ, đồng thời khẳng định có 4 hạng vé. Hạng vé rẻ nhất được hứa hẹn có giá từ 60 USD cho các trận vòng bảng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng cầm tấm vé xem trận chung kết World Cup 2026 được trao tặng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Song, những hạng vé giá rẻ này lại không được phân bổ cho các liên đoàn quốc gia, khiến cổ động viên trung thành nhất có thể sẽ phải trả mức giá cao hơn nếu muốn chắc chắn được xem đội nhà thi đấu.

CNN Sports đã liên hệ với FIFA để xin bình luận, nhưng hiện vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, FIFA đã mở bán vé hai đợt, nhưng cả hai đều diễn ra trước khi lễ bốc thăm và lịch thi đấu chính thức được công bố vào đầu tháng 12.

Điều đó có nghĩa đợt mở vé gần đây là lần đầu tiên người hâm mộ có thể đặt mua vé cho những trận đấu mà họ biết chắc chắn đội tuyển của mình sẽ góp mặt.

Những người hâm mộ không đủ điều kiện mua vé theo cơ chế PMA hiện cũng có thể đăng ký mua vé cho từng trận đấu riêng lẻ thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên (Random Selection Draw), vốn cũng đã mở từ hôm 11/12.

Tuy nhiên, lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, các trận vòng bảng sẽ không còn áp dụng mức giá cố định, mà mỗi trận sẽ được định giá dựa trên nhu cầu - phụ thuộc vào "độ hấp dẫn" được FIFA đánh giá qua từng cặp đấu.

Điều này có nghĩa các cổ động viên của những đội tuyển khác nhau sẽ phải trả giá khác nhau cho cùng hạng vé của cùng vòng đấu. FIFA chưa công bố tiêu chí xác định "độ hấp dẫn" này.

“Đây là sự phản bội nghiêm trọng đối với truyền thống của World Cup, khi phớt lờ vai trò và đóng góp của người hâm mộ trong việc tạo nên sức hấp dẫn của giải đấu”, FSE nhấn mạnh.