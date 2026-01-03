Quan chức Mỹ xác nhận Washington tấn công vào trong lãnh thổ Venezuela

Quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, rạng sáng thứ Bảy (3/1), nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Venezuela.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters vào rạng sáng thứ Bảy (3/1) rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela. Vị quan chức giấu tên này không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Caracas vào rạng sáng 3/1 và một số khu vực trong thành phố bị mất điện.

Các hãng tin Venezuela gồm Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital cho biết các vụ nổ cũng được nghe thấy tại bang La Guaira, phía Bắc Caracas và dọc bờ biển của nước này, cũng như tại Higuerote, một thành phố ven biển thuộc bang Miranda.

Tổng thống Nicolás Maduro đã ký ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh triển khai toàn bộ các kế hoạch phòng thủ quốc gia “vào thời điểm thích hợp và trong những hoàn cảnh phù hợp”, theo một thông cáo của chính phủ.

Thông cáo cũng kêu gọi các lực lượng chính trị – xã hội của Venezuela huy động và bảo vệ đất nước.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã kêu gọi Liên Hợp Quốc “triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức” sau khi nghe tin về các vụ nổ tại thủ đô Caracas của Venezuela.

“Ngay lúc này họ đang ném bom Caracas. Hãy cảnh báo thế giới, Venezuela đã bị tấn công”, ông Petro viết trên mạng xã hội X. Ông không nêu rõ căn cứ để khẳng định Caracas bị ném bom, cũng không chỉ rõ “họ” là ai.

“Họ đang ném bom bằng tên lửa. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc phải họp khẩn ngay lập tức”, Tổng thống Colombia cho hay.