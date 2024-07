Giá vé máy bay tăng hơn 20%, lượng khách giảm

Trong tháng 7, lượng khách di chuyển bằng đường hàng không giảm 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 29,6 triệu hành khách trong bối cảnh giá vé tăng cao.

Lượng khách di chuyển bằng đường hàng không giảm trong tháng 7 khi giá vé tăng. Ảnh: Duy Hiệu.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê mới đây chỉ ra trong tháng 7, hoạt động vận tải tiếp tục duy trì tốc độ tăng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Do nhu cầu đi lại, du lịch của người dân tăng trong mùa cao điểm, vận tải hành khách ước đạt 447,7 triệu lượt khách, tăng 2,9% so với tháng trước và tăng 11,9% so với năm 2023.

Tuy nhiên, lượng khách di chuyển bằng đường hàng không ghi nhận mức giảm 12,4% so với cùng kỳ, ở mức 29,6 triệu hành khách.

Đáng chú ý, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 20,44%, mức tăng cao nhất trong nhóm giao thông.

Trong khi đó, giá vận tải đường sắt tăng 4,4%, vận tải hành khách bằng đường bộ tăng 0,04% và vận tải hành khách kết hợp tăng 0,01%.

Trong tháng 7, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,15 triệu lượt, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đạt gần 10 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019, trước dịch Covid-19.

Tuy nhiên, tháng 7 là tháng thứ ba liên tiếp lượng khách quốc tế đến Việt Nam sụt giảm và ghi nhận thấp nhất từ đầu năm.

Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Theo đó, Hàn Quốc chiếm 26% với gần 2,6 triệu lượt và Trung Quốc đạt 2,1 triệu lượt, chiếm 21,4%. Hai thị trường này đóng góp gần một nửa tổng số khách quốc tế đến Việt Nam.

Ngoài ra, trong các nhóm thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Malaysia, Australia, Ấn Độ, Campuchia và Thái Lan. Hai thị trường tiềm năng là Australia và Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng tốt.

Báo cáo mới đây của Agoda cũng ghi nhận lượng tìm kiếm các điểm đến tại Việt Nam từ du khách Australia trong giai đoạn 6-24/6 đã tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này xuất phát từ nhu cầu trốn đông phía Nam bán cầu, và tận hưởng khí hậu nhiệt đới ấm áp tại Việt Nam.

Những điểm đến Việt Nam được du khách Australia tìm kiếm nhiều nhất từ tháng 6 đến tháng 8 gồm có TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Hội An, Nha Trang.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu của Agoda ghi nhận số lượt tìm kiếm nơi lưu trú tại Australia của du khách Việt cũng tăng 36% so với năm 2023, tập trung tại các thành phố Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide và Brisbane.