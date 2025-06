Giá vàng thế giới tăng mạnh

Thông tin lạm phát Mỹ "hạ nhiệt" hơn dự báo, cùng nhiều bất ổn chưa hoàn toàn được giải quyết trong đàm phán Mỹ - Trung, đẩy giá vàng thế giới tăng vọt 31 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiến nhanh về vùng 3.400 USD. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/6, giá vàng thế giới giao ngay bật tăng, đạt 3.353 USD /ounce. Trong phiên, có thời điểm kim loại quý vọt lên 3.360 USD .

Rạng sáng ngày 12/6 (giờ Việt Nam), giá vàng tiếp tục đà tăng, giao dịch quanh vùng 3.370 USD /ounce.

Động lực chính giúp giá vàng bứt phá đến từ 2 yếu tố: Tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung còn nhiều bất ổn, cùng với kết quả báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ thấp hơn dự báo - yếu tố mang tính định hướng cho chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Diễn biến giá vàng thế giới trong phiên ngày 11/6. Ảnh: Kitco.

Cụ thể, báo cáo vừa công bố của Bộ Lao động Mỹ cho thấy CPI tháng 5 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giới phân tích do Dow Jones khảo sát từng kỳ vọng các con số lần lượt là 0,2% và 2,4%.

Dù lạm phát vẫn duy trì ở mức cao so với mục tiêu 2% của Fed, việc chỉ số CPI không tăng quá nóng đã giúp thị trường kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì lãi suất ổn định trong ngắn hạn.

"Các số liệu lạm phát dưới mức dự báo hôm nay là thông tin giúp chúng ta an tâm, dù chỉ ở một mức độ nhất định", bà Seema Shah, chiến lược gia toàn cầu tại Principal Asset Management, nhận định.

Trước đó, thị trường đã chịu ảnh hưởng từ diễn biến mới trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Ngày 11/6, các quan chức 2 nước thông báo đã đạt được thỏa thuận khung nhằm khôi phục tiến trình đình chiến thương mại, trong đó có việc Trung Quốc đồng ý gỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tuy nhiên, thông báo này không đưa ra cam kết rõ ràng nào về việc giải quyết tận gốc những bất đồng thương mại lâu dài giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Tháng 4 vừa qua, Mỹ và Trung Quốc đã áp thuế trả đũa lẫn nhau, khơi mào cuộc chiến thương mại. Sau vòng đàm phán tại Geneva vào tháng trước, 2 nước đồng ý giảm bớt các mức thuế từ 3 chữ số.

"Thị trường hiểu rõ rằng con đường tiến tới một thỏa thuận thương mại giữa các nền kinh tế lớn sẽ không hề suôn sẻ", ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường tại Exinity Group, nhận định.

"Giá vàng sẽ tiếp tục được hỗ trợ miễn là căng thẳng thương mại toàn cầu có nguy cơ leo thang hoặc duy trì ở mức cao trong thời gian dài", ông nói thêm.

Vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trước lạm phát và bất ổn địa chính trị. Bên cạnh đó, kim loại quý này cũng phát huy sức hút trong môi trường lãi suất thấp do không mang lại lợi suất cố định.

Ở các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,9% xuống còn 36 USD /ounce, tuy nhiên vẫn duy trì gần mức cao nhất trong hơn 13 năm.

Ngân hàng UBS nhận định: "Chúng tôi dự báo giá bạc có thể chạm mốc 38 USD /ounce trong vài tháng tới. Nguồn cung hạn chế và đồng USD suy yếu là 2 yếu tố then chốt có thể đẩy giá lên tới 40 USD /ounce".

Trong khi đó, bạch kim tăng 2,8% lên mức 1.256 USD /ounce - mức cao nhất kể từ tháng 5/2021. Palladium cũng ghi nhận mức tăng 1,1%, lên 1.072 USD /ounce.