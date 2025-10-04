Giá vàng thế giới tăng dựng đứng

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh các chuyên gia lo ngại tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài tác động lớn đến nền kinh tế cũng như kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 3/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh lên mốc 3.885 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 3/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 29,5 USD lên mốc 3.885 USD /ounce. Trước đó trong phiên, kim loại quý có thời điểm tăng mạnh lên vùng 3.890 USD /ounce, cũng là vùng đỉnh lịch sử của kim quý thế giới.

Vàng, thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn bất ổn, đặc biệt hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Tính chung cả tuần, kim loại quý đã tăng hơn 3%, còn nếu tính từ đầu năm thì đà tăng của vàng đã vượt hơn 47%. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng hơn 1%, lên 3.908,9 USD /ounce.

Thượng viện Mỹ ngày 3/10 một lần nữa thất bại trong việc mở cửa lại chính phủ liên bang, khi các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ những gia hạn ngân sách giống hệt nhau đã được xem xét suốt cả tuần này.

Với số phiếu 54-44, dự luật cấp ngân sách tạm thời cho đến 21/11 do đảng Cộng hòa hậu thuẫn đã không được thông qua do chưa đủ 60 phiếu ủng hộ cần thiết.

Trước tình hình trên, Thượng viện sẽ tiếp tục bỏ phiếu về 2 kế hoạch cạnh tranh của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa đã bước sang ngày thứ 3. Song, giới chức Mỹ vẫn chưa thấy dấu hiệu về việc một trong 2 phương án sẽ được thông qua, theo Reuters.

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng của Mỹ, vốn dự kiến công bố hôm 3/10 (giờ Mỹ), đã bị hoãn lại, buộc nhà đầu tư phải dựa vào các chỉ báo thay thế.

Điều này cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt và càng củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư hiện định giá 97% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25% trong tháng 10 và 85% khả năng có một đợt cắt giảm tương tự vào tháng 12.

Trong một báo cáo, UBS dự báo giá vàng có thể tăng lên 4.200 USD /ounce trong những tháng tới, dựa vào chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng đang giảm nhờ lãi suất thực tại Mỹ đi xuống.

Trong khi đó, kỳ vọng đồng USD sẽ tiếp tục suy yếu cũng là một lực đẩy khác cho vàng.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,1% lên 47,96 USD /ounce, bạch kim tăng 2,4% lên 1.606,29 USD /ounce và palladium tăng 1,5% lên 1.259,41 USD /ounce.