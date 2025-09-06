Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng thế giới dựng đứng

  • Thứ bảy, 6/9/2025 08:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ sau khi số liệu việc làm suy yếu của Mỹ càng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Chốt phiên giao dịch 5/9, giá vàng tiến sát mốc 3.600 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 5/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 40,7 USD lên 3.585 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng có thời điểm chạm đỉnh lịch sử 3.598 USD/ounce.

Kim loại quý hiện trên đà tăng mạnh nhất trong gần 4 tháng qua. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng nhích thêm 1,3% lên 3.653 USD/ounce.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng đến 37% do đồng USD suy yếu, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ nới lỏng cùng với bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu, theo Reuters.

Dữ liệu mới công bố cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ suy yếu rõ rệt khi chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%.

Số liệu việc làm mới của tháng 8 cũng thấp hơn đáng kể so với con số 79.000 được ghi nhận vào tháng 7.

Đây là tín hiệu cho thấy thị trường lao động tại Mỹ đang chững lại. Các nhà giao dịch đang “đặt cược” 90% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25% và 10% còn lại cho rằng Fed giảm 0,5% ngay trong tháng 9.

"Triển vọng cho vàng hiện trên đà tích cực khi mối lo về việc làm lấn át nỗi lo lạm phát trong ngắn hạn và có thể về trung hạn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn cách khá xa mốc 4.000 USD, trừ phi xảy ra một cú sốc lớn", ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định.

Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng tính độc lập của Fed là một yếu tố then chốt giúp định hình giá vàng, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook và nhiều lần gây sức ép buộc Fed phải mạnh tay cắt giảm lãi suất.

"Cần phải có một cuộc rà soát trung thực, độc lập và phi đảng đối với toàn bộ thể chế của Fed, bao gồm chính sách tiền tệ, quy định, truyền thông, nhân sự và nghiên cứu", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent viết trên tờ Wall Street Journal.

Ông cũng kêu gọi Fed chuyển giao nhiệm vụ giám sát ngân hàng cho các cơ quan chính phủ khác, đồng thời giảm thiểu "những méo mó" mà cơ quan này gây ra cho nền kinh tế.

Anh Nguyễn

