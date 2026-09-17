Giá vàng thế giới, dầu thô đồng loạt giảm sau quyết định của Fed

Sau động thái tăng lãi suất của Fed, giá vàng thế giới đã tăng lên 4.367 USD/ounce rồi nhanh chóng hạ xuống 4.283 USD/ounce. Đồng thời, giá dầu thô cũng ghi nhận mức giảm mạnh.

Sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tuần ở 4.367 USD /ounce trong phiên mới nhất, giá vàng thế giới bỗng đảo chiều rớt mạnh hơn 2,6% xuống sát 4.250 USD /ounce. Tính đến hiện tại, kim loại quý ghi nhận nhịp phục hồi trở lại lên quanh vùng 4.283 USD /ounce.

Trên sàn COMEX, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ thậm chí giảm mạnh hơn 76 USD xuống thẳng 4.310,5 USD /ounce.

Đà giảm cũng xuất hiện tại các kim loại khác, với giá bạc giao ngay giảm 1,7%, xuống 62,57 USD /ounce, bạch kim giảm 2,3%, xuống 1.735,33 USD /ounce, còn palladium giảm 1,5%, xuống 1.269,95 USD /ounce.

Theo các chuyên gia Kitco, vị thế trên thị trường mới nhất đã chuyển trở lại theo hướng bất lợi đối với kim loại quý sau khi Fed tăng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản, lên 3,75-4%, và các dự báo cập nhật cho thấy 16 trong số 18 quan chức Fed dự kiến ít nhất một lần tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay.

Kim loại quý đã đánh mất phần tăng trước khi Fed đưa ra quyết định. Giá vàng giảm trở lại về khu vực hỗ trợ 4.257,42 USD /ounce và vẫn nằm dưới mức kháng cự 4.313,67 USD /ounce theo hệ thống phân tích kỹ thuật mới nhất. Bạc cũng đã giảm xuống dưới mức trục 63,31 USD /ounce và đang hướng về vùng hỗ trợ 62,15 USD /ounce, sau khi không thể duy trì trên vùng kháng cự 64,30 USD /ounce.

Diễn biến sau đó cho thấy độ nhạy của vàng và bạc với đồng USD và lợi suất vẫn lấn át nhu cầu trú ẩn khi Fed đang chủ động thắt chặt chính sách. Những người kỳ vọng giá tăng hiện cần lợi suất nhanh chóng hạ nhiệt. Nếu không, xu hướng giá có khả năng tiếp tục hướng về các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Phát biểu sau quyết định, Chủ tịch Fed Warsh nhắc lại cam kết trong tuyên bố chính thức rằng ủy ban hoạch định chính sách của Fed sẽ "đảm bảo ổn định giá cả".

Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định những phát biểu của ông Warsh đang được nhìn nhận là mang xu hướng diều hâu, cùng với biểu đồ chấm (dot plot) cũng mang tín hiệu diều hâu, qua đó càng củng cố quan điểm rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, điều này đang hỗ trợ đồng USD và sẽ gây sức ép lên các kim loại trong ngắn hạn.

Trong sáng nay, giá dầu cũng tiếp tục kéo dài đà giảm mạnh nhất trong hơn 6 tuần, đặc biệt sau những dấu hiệu cho thấy tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông đang dần được cải thiện, trong đó một tuyến đường ống quan trọng chuẩn bị được khôi phục hoạt động.

Giá dầu WTI tại Mỹ giảm về quanh 102 USD /thùng, sau khi ghi nhận mức giảm 3,2%, mạnh nhất kể từ đầu tháng 8 ở phiên liền trước. Trong khi đó, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu hạ xuống dưới 104 USD /thùng.

Hiện, Arab Saudi đang tìm cách khôi phục khoảng một nửa công suất của đường ống East-West bị hư hại trong vài ngày tới và đưa tuyến đường ống này trở lại hoạt động đầy đủ trong khoảng 6 tuần, theo Bloomberg.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với Fox Business rằng 18 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ đã đi qua eo biển Hormuz hồi đầu tuần này. Ông cho biết tính trung bình trong 7 ngày, lượng dầu đi qua tuyến đường thủy nối Vịnh Ba Tư với thị trường toàn cầu này đạt 11 triệu thùng/ngày.

Giá dầu thô đã tăng khoảng 75% trong năm nay, khi cuộc chiến Mỹ - Iran làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, trong khi xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Giá dầu thô và nhiên liệu tăng mạnh đã làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu, thúc đẩy Fed tăng lãi suất hôm 16/9 và phát tín hiệu về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Giới đầu tư chứng khoán Mỹ cũng đã trải qua phiên giao dịch không mấy dễ chịu, khi các chỉ số chính đều kết phiên ngập trong sắc đỏ.

Chỉ số Dow Jones kết phiên ngày 16/9 (giờ Mỹ) giảm 631,33 điểm (-1,21%) xuống 51.461,78 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 33,59 điểm (-0,44%) xuống 7.552,14 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 3,15 điểm (-0,01%) xuống 25.978,43 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, cổ phiếu công nghệ ghi nhận mức tăng mạnh nhất, trong khi cổ phiếu năng lượng chịu tác động từ giá dầu giảm và ghi nhận mức giảm lớn nhất đến 3%.