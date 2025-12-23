Giá vàng thế giới cao nhất mọi thời đại

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trên 4.400 USD/ounce nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela leo thang.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay chạm mốc kỷ lục 4.489 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 22/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng mạnh 104,8 USD lên 4.442,6 USD /ounce. Trong phiên, có thời điểm giá kim quý giao ngay đạt mức 4.486 USD /ounce, cao nhất mọi thời đại. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2/2026 chốt phiên cũng tăng 1,9% lên 4.469,4 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục tăng lên vùng 4.489,5 USD /ounce, chính thức thiết lập kỷ lục mới của kim loại quý thế giới.

Vàng với vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, thường tăng giá mạnh trong các giai đoạn bất ổn địa chính trị và kinh tế. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 69%, ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất kể từ năm 1979, nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền trú ẩn và mặt bằng lãi suất thấp.

Các chuyên gia cho rằng lực hỗ trợ trong ngắn hạn đến từ căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Venezuela giúp giá vàng luôn dao động ngay dưới các mức đỉnh kỷ lục trong những phiên gần đây, đặc biệt sau giai đoạn tích lũy mang tính tích cực và trong bối cảnh thị trường sắp bước vào kỳ nghỉ với mức thanh khoản thấp, theo Reuters.

"Mục tiêu rõ ràng của phe mua vàng là 5.000 USD /ounce trong năm tới", một nhà phân tích tại Nemo.Money nhận định.

Trong khi đó, chỉ số USD-Index giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến kim loại quý được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với tất cả tàu chở dầu nằm trong diện trừng phạt ra vào Venezuela.

Trong một diễn biến khác được xem là có lợi cho vàng, ông Trump có thể bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới ngay từ đầu tháng 1 để thay thế ông Jerome Powell, người dự kiến nghỉ hưu vào giữa năm 2026, theo CNBC.

Thị trường hiện theo dõi sát sao và kỳ vọng vị chủ tịch Fed mới có thể phù hợp hơn với chủ trương của ông Trump về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Đáng chú ý, giá bạc thế giới giao ngay cũng tăng 1,9% lên 68,4 USD /ounce, sau khi chạm mức đỉnh mới 69,44 USD /ounce. Giá bạc đã tăng hơn 136% kể từ đầu năm.

Theo các chiến lược gia của Macquarie, động lực đứng sau các mức đỉnh gần đây của bạc chủ yếu đến từ tình trạng thiếu hụt cung - cầu kéo dài và nhu cầu nhập khẩu gia tăng tại Ấn Độ trong mùa lễ hội. Nhóm này cho biết kỳ vọng giá bạc bình quân đạt 57 USD /ounce vào năm 2026.

Đối với các kim loại khác, giá bạch kim tăng mạnh 5,4% lên 2.079 USD /ounce, mức cao nhất trong hơn 17 năm, trong khi palladium tăng 2,1% lên 1.748,84 USD /ounce và cũng chạm mức cao nhất trong gần 3 năm.