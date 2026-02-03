Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng tăng ngược hơn 7 triệu đồng/lượng

  • Thứ ba, 3/2/2026 10:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đà phục hồi mạnh của giá vàng thế giới đã kéo giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng 3/2, đưa giá bán ra tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bắt đầu hồi phục, tăng hơn 7 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng ngày 3/2. Ảnh: Phạm Ngôn.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay bất ngờ “quay đầu” tăng hơn 120 USD/ounce, tương đương mức tăng ròng 2,6% trong ngày, lên 4.780 USD/ounce. Diễn biến này nhanh chóng tạo lực đẩy cho thị trường vàng trong nước sau chuỗi phiên giảm sâu trước đó.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 7,5 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán được nới lên 3 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng tăng, loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Công ty Mi Hồng đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng, với giá bán ra phổ biến quanh 173,5 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá hàng ngày cho thấy vàng miếng đã duy trì xu hướng tăng mạnh trong phần lớn tháng 1, có thời điểm mỗi phiên tăng tới vài triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đà tăng "nóng" bắt đầu đứt đoạn từ phiên 29/1, giá vàng sau đó lao dốc mạnh, có phiên giảm tới 9 triệu đồng/lượng, qua đó xóa đi phần lớn lợi nhuận đã tích lũy từ đầu tháng 1.

Tính từ đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng ghi nhận được trong phiên 29/1, giá vàng miếng SJC có thời điểm giảm về mốc 166 triệu đồng, mất 25,3 triệu đồng chỉ trong ít ngày, tương đương mức giảm ròng hơn 13%. Tuy vậy, từ vùng đáy ngắn hạn này, giá vàng miếng đã bật tăng 7,5 triệu đồng. Dù vậy, vùng giá hiện tại của vàng miếng SJC vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử gần 18 triệu đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng ghi nhận mức tăng khoảng 21 triệu đồng/lượng, tương đương tăng ròng 14%. Nhà đầu tư mua vàng từ đầu năm hiện vẫn lãi khoảng 18 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC PHỤC HỒI
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 3/2
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 163 170.5
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 166 173.5

Với sản phẩm vàng nhẫn, giá mặt hàng này cũng bật tăng mạnh gần 8 triệu đồng/lượng trong sáng nay.

Theo đó, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC hiện giao dịch ở mức 170 - 173 triệu đồng/lượng; Tập đoàn DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng quanh 170 - 173 triệu/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 170 - 173,5 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn trơn ở 170,5 - 173,5 triệu/lượng; trong khi Mi Hồng giao dịch mặt hàng này quanh 171 - 173,5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Bảo Tín Mạnh Hải hiện là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường, ở mức 172 - 175 triệu đồng/lượng, cao hơn cả giá bán vàng miếng SJC.

Với việc giá vàng thế giới dao động quanh vùng 4.780 USD/ounce, giá thế giới quy đổi sang tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) hiện vào khoảng 150 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá vàng trong nước gần 24 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới phục hồi, dự báo đạt 6.000 USD/ounce trong năm nay

Giá vàng thế giới phục hồi sau đợt giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Các chuyên gia cho rằng kim loại quý có thể cán mốc 6.000 USD/ounce trong năm nay.

15 giờ trước

Chứng khoán bị bán tháo theo giá vàng

Trong bối cảnh giá vàng trong nước giảm mạnh, thị trường chứng khoán cũng chịu chung xu hướng giảm khi nhà đầu tư bán tháo các cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo chỉ số VN-Index lao dốc đầu tuần.

19 giờ trước

Vàng, bạc thế giới sụp giá sau cơn đầu cơ từ Trung Quốc

Làn sóng đầu cơ ồ ạt từ Trung Quốc đã đẩy giá vàng, bạc và nhiều kim loại lên mức kỷ lục trước khi thị trường bất ngờ đảo chiều, chứng kiến một trong những cú sập mạnh và nhanh nhất trong lịch sử, khiến giới giao dịch toàn cầu choáng váng.

21 giờ trước

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng vàng nhẫn giá vàng thế giới giá vàng trong nước sjc phú quý bảo tín minh châu bảo tín mạnh hải mi hồng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Gia vang sap manh, chung khoan se ra sao? hinh anh

Giá vàng sập mạnh, chứng khoán sẽ ra sao?

06:00 2/2/2026 06:00 2/2/2026

0

Sau tuần giảm mạnh và đánh mất mốc 1.880 điểm, chỉ số VN-Index đã phát tín hiệu hồi phục từ vùng 1.800 nhưng giới phân tích cho rằng thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều biến động.

Gia vang the gioi roi thang ve 4.400 USD/ounce hinh anh

Giá vàng thế giới rơi thẳng về 4.400 USD/ounce

09:09 2/2/2026 09:09 2/2/2026

0

Giá vàng thế giới vừa ghi nhận thêm một pha sập mạnh khi giá rớt một mạch về vùng 4.400 USD/ounce, trước khi phục hồi trở lại về vùng 4.540 USD/ounce hiện tại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý