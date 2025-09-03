Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá vàng miếng tăng dựng đứng

  • Thứ tư, 3/9/2025 09:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với mức tăng gần 3 triệu đồng mỗi lượng sáng nay, giá vàng miếng trong nước một lần nữa xô đổ các kỷ lục đã thiết lập trước đó, chính thức có mốc lịch sử mới ở trên 133 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước cao hơn thế giới tới 20 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Thị trường vàng trong nước đang ghi nhận giai đoạn tăng không ngừng nghỉ khi cả vàng miếng và vàng nhẫn liên tục xô đổ các kỷ lục giá thiết lập trước đó.

Sáng 3/9, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục tăng thêm 2,8 triệu đồng/lượng đối với giá giao dịch sản phẩm vàng miếng so với chốt phiên cuối tuần trước, tiếp tục lập đỉnh mới ở 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức tăng mạnh nhất mà vàng miếng SJC ghi nhận được trong vòng 1 năm qua.

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nhanh chóng điều chỉnh giá bán vàng miếng ngang bằng với SJC.

Đây tiếp tục là lần vượt đỉnh thứ 15 kể từ đầu năm 2025 của vàng miếng trong nước. So với đầu tháng 8, mỗi lượng vàng miếng đã tăng tới 11 triệu đồng, tương ứng với mức tăng ròng 10%. Còn so với đầu năm, giá vàng miếng trong nước đã tăng gần 50 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 55%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC XÔ ĐỔ MỌI KỶ LỤC
Nguồn: SJC
Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9
Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9
Bán ra
121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4

Biến động tăng mạnh không chỉ xảy ra với vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận xu hướng tương tự.

Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 125,1 - 127,6 triệu đồng/lượng, tức tăng 2,6 triệu đồng mỗi lượng so với giá chốt phiên cuối tuần trước.

Các doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Phú Quý đồng loạt đẩy giá vàng nhẫn lên gần 128 triệu đồng. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh nhất, chấp nhận niêm yết giá vàng nhẫn trơn ở mức 128,7 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường.

Tính từ đầu năm, giá vàng nhẫn cũng đã tăng gần 50%, người mua từ đầu năm hiện lãi khoảng 44 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chịu nhiều tác động của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đã tăng 7 USD/ounce (+0,21%) trong phiên giao dịch đang diễn ra, sau khi tăng gần 60 USD trong phiên liền trước, lên 3.539 USD/ounce, cao nhất từ trước đến nay.

Quy đổi ra tiền Việt, giá vàng thế giới tương đương khoảng 113 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, vàng miếng SJC trong nước vẫn cao hơn giá thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn cao hơn khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đạt đỉnh mọi thời đại

Giá vàng liên tục đạt mức cao kỷ lục khi thị trường vàng bước vào mùa tiêu thụ cao điểm, cùng với kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

3 giờ trước

Giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, nối dài đà tăng 6 phiên liên tiếp. Đà bứt phá được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất và đồng USD rơi xuống mức thấp nhất hơn 1 tháng.

23 giờ trước

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay (2/9), trong khi giá vàng miếng SJC đứng im ở mức cao, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh lên kỷ lục mới.

25:1480 hôm qua

Hồng Nhung

