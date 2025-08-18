Giá vàng miếng lập kỷ lục 125 triệu đồng/lượng

Với mức tăng nửa triệu đồng mỗi lượng, giá vàng miếng SJC vừa thiết lập kỷ lục mới 125 triệu đồng/lượng (bán ra).

Chỉ trong tháng 8, vàng miếng SJC đã có 4 lần lập kỷ lục về giá bán. Ảnh: Duy Hiệu.

Phiên giao dịch chiều 18/8, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá 300.000 đồng.

Cộng gộp cả mức tăng 200.000 đồng trong phiên giao dịch sáng, vàng miếng của SJC đã tăng nửa triệu đồng, leo lên mức đỉnh lịch sử mới ở 124 - 125 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa hai chiều rút ngắn chỉ còn 1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng đã có 4 lần lập kỷ lục về giá, lần lượt trong phiên giao dịch ngày 22/4 tại mốc 124 triệu/lượng; ngày 7/8 ở mức 124,1 triệu/lượng; đi ngang ở các phiên 8-11/8 ở mức 124,4 triệu đồng/lượng và ngày 14/8 ở mức 124,7 triệu đồng/lượng.

So với đầu năm, giá vàng miếng đã tăng hơn 40 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng 50% chỉ trong vòng chưa đầy 9 tháng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CÓ ĐỈNH MỚI Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/8. Vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng 400.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch, hiện neo tại mốc 117 - 119,5 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp còn lại cũng giữ mức tăng gần nửa triệu đồng với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá mua quanh vùng 116,8-117,2 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 119,8-120,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng 15 USD (+0,4%) lên mức 3.348 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa gồm thuế, phí) giá vàng thế giới tương đương 106,9 triệu đồng/lượng.

Với mức này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 18 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 13-14 triệu đồng/lượng.