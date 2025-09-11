Giá vàng miếng giảm về dưới 135 triệu đồng/lượng

Mỗi lượng vàng miếng tiếp tục giảm thêm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay (11/9), kéo giá bán xuống vùng 134,8 triệu/lượng.

Giá vàng miếng có hai phiên liên tiếp giảm mạnh. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 11/9, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 132,3 - 134,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 1 triệu đồng ở chiều mua và giảm 500.000 đồng ở chiều bán so với giá kết phiên liền trước.

Đây là phiên giảm thứ 2 liên tiếp của vàng miếng SJC với tổng mức giảm tới 1,5 triệu ở chiều mua và 1 triệu ở chiều bán. Tính trong tuần này, đây đã là phiên giảm giá thứ 3 của vàng miếng.

Tuy nhiên, tính trong 7 ngày qua, giá vàng miếng thương hiệu SJC vẫn trên đà tăng, tổng mức tăng ghi nhận khoảng 1,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp vàng lớn khác là CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Bảo Tín Minh Châu cũng kéo giá giao dịch vàng miếng về ngang bằng với SJC.

Riêng Tập đoàn DOJI và Tập đoàn Phú Quý vẫn giữ giá bán vàng miếng SJC đi ngang so với hôm qua, hiện neo tại 135,3 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp này niêm yết giá quanh vùng 132,5-133,3 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM MẠNH 2 PHIÊN LIÊN TIẾP Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 125.7 126 127 127.8 129.1 129.1 129.1 129.1 131.9 132.4 132.9 133.9 133.9 133.1 133.8 133.3 132.3 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7 128 128.5 129.3 130.6 130.6 130.6 130.6 133.4 133.9 134.4 135.4 135.4 135.1 135.8 135.3 134.8

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục xu hướng giảm mạnh sáng nay, hiện rớt gần nửa triệu đồng/lượng.

Công ty SJC neo giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 126,9 - 129,9 triệu đồng/lượng, tức giảm 800.000 đồng ở chiều mua và 300.000 đồng ở chiều bán.

Các doanh nghiệp vàng khác cũng giảm giá vàng nhẫn 200.000-500.000 đồng. Sau điều chỉnh, PNJ neo tại 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở 127,5 - 130,5 triệu/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chủ yếu giao dịch quanh 127,7 - 130,7 triệu/lượng.

Biến động giảm của giá vàng trong nước đang đi cùng chiều với sự suy yếu của giá vàng thế giới. Kim quý trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch đang diễn ra đã giảm nhẹ 8 USD (-0,23%) về vùng 3.631 USD /ounce.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới đang vào khoảng 116 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, vàng thế giới còn thấp hơn vàng miếng SJC tới 19 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ tháng 8, Thủ tướng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng.



Việc này nhằm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô.