Giá vàng miếng giảm tiếp 1 triệu, mua ngày đầu đã lỗ 3 triệu đồng

Sáng nay, Vietcombank tiếp tục là nhà băng đầu tiên niêm yết giá vàng miếng bán ra trong ngày hôm nay, ở mức 77,98 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 1 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC lại giảm thêm 1 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng bình ổn ngày đầu đến nay đã lỗ 3 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Sáng 5/6, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng đầu tiên niêm yết giá bán vàng miếng phiên hôm nay ở mức 77,98 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng miếng do ngân hàng này bán ra đã giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với phiên giao dịch đầu tiên các ngân hàng thương mại Nhà nước tham gia bán vàng bình ổn, giá mặt hàng này đã giảm 2 triệu đồng.

Nếu tính cả chênh lệch giá mua - bán vàng miếng các doanh nghiệp trong nước đang đưa ra, những người mua vàng miếng bình ổn từ các ngân hàng ngày đầu đến nay đã lỗ 3 triệu đồng/lượng.

Cũng trong hôm nay, Vietcombank cho biết sau 2 ngày (3-4/6) triển khai bán vàng miếng SJC trực tiếp tới khách hàng tại 6 điểm giao dịch ở Hà Nội và TP.HCM, ghi nhận các ý kiến đóng góp của khách hàng và với sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ hôm nay (5/6), ngân hàng sẽ điều chỉnh thời gian bán vàng cho khách hàng vào 9h-11h30 phiên sáng và 3h30-16h phiên chiều.

Cùng ngày, Agribank cho biết sau 2 ngày triển khai bán vàng miếng SJC trực tiếp tới khách hàng, ngân hàng đã bán hết toàn bộ số lượng vàng mua từ NHNN.

Do đó, hôm nay, nhà băng này cần thời gian để hoàn tất các thủ tục mua, giao nhận vàng miếng SJC từ nhà điều hành, vận chuyển về các kho, điểm bán của ngân hàng. Theo đó, Agribank sẽ tiếp tục bán vàng miếng đến khách hàng có nhu cầu từ 13h30.

Nhà băng này cũng khuyến khích khách hàng có nhu cầu mua vàng nên đến các điểm bán của Agribank để thực hiện đăng ký đặt mua trước từ 9h sáng và sẽ thực hiện giao dịch từ 13h30 theo giá bán của ngân hàng tại thời điểm thực hiện giao dịch.

Trước đó, BIDV cho biết từ ngày 4/6, ngân hàng sẽ thực hiện bán vàng miếng SJC trong khung giờ 9h-11h30 sáng và 13h30-16h chiều hàng ngày. Trường hợp có đủ số lượng vàng tại các kho, ngân hàng cam kết đáp ứng tối đa nhu cầu mua vàng của khách hàng, không giới hạn số lượng. Trường hợp số lượng vàng tại các kho chưa đủ đáp ứng nhu cầu, ngân hàng sẽ tiếp tục cung ứng vàng miếng cho khách trong các phiên tiếp theo, sau khi mua được vàng từ NHNN.

Tương tự, VietinBank cũng sẽ thực hiện bán vàng miếng SJC trong khung giờ làm việc hàng ngày.

Với các doanh nghiệp kinh doanh vàng, hiện tại giá bán ra vàng miếng SJC vẫn được niêm yết ở mức 78,98 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá bán hôm qua. Trong đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Tập đoàn DOJI; Tập đoàn Phú Quý; Bảo Tín Minh Châu; Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ); hay chuỗi vàng Mi Hồng tại TP.HCM đều đang niêm yết giá bán ở mức dưới 79 triệu đồng/lượng ngày.

Trong khi đó, giá mua vào tại các doanh nghiệp hiện phổ biến ở mức trên dưới 77 triệu đồng/lượng.

Dù các doanh nghiệp này vẫn niêm yết giá mua - bán vàng miếng, theo ghi nhận, ngoài Công ty SJC thực hiện giao dịch mua - bán vàng miếng bình ổn theo định hướng của NHNN, hầu hết doanh nghiệp còn lại đều thông báo hết vàng miếng để bán, và chỉ cung ứng vàng nhẫn cũng như các loại vàng trang sức khác.