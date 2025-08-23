Giá vàng miếng đắt chưa từng thấy, gần 127 triệu đồng/lượng

Đà tăng hơn 1 triệu đồng sáng nay (23/8) đã kéo giá bán vàng miếng SJC lên 126,6 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng miếng SJC đắt chưa từng có, hiện bán ra ở mức 126,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: Thế Bằng.

Trong phiên giao dịch sáng nay (23/8), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã tăng giá vàng miếng thêm 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện niêm yết ở 125,6 - 126,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng là mức giá kỷ lục mới của mặt hàng này.

Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng nâng giá giao dịch vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Đây đã là lần thứ 7 trong kể từ đầu năm 2025 giá vàng miếng lập kỷ lục. Chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá vàng miếng đã 5 lần liên tiếp phá đỉnh, sau các mốc 124,1 triệu/lượng ngày 7/8; 124,4 triệu/lượng (8-11/8); 124,7 triệu/lượng (14/8) và 125 triệu/lượng (18-20/8); 125,4 triệu/lượng (21-23/8).

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng hơn 40 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng hơn 50%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC ĐẮT CHƯA TỪNG THẤY Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/8. Trong đó, vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch, hiện neo tại mốc 118,5 - 121 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp còn lại cũng giữ mức tăng cả triệu đồng với vàng nhẫn, hiện niêm yết giá mua quanh vùng 118,2-118,8 triệu/lượng và bán ra quanh vùng 121,2-121,7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá cao lịch sử mà vàng nhẫn từng ghi nhận được.

So với hồi đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng gần 40 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng hơn 40%. Và người mua vàng nhẫn từ đầu năm nếu bán ra ở vùng đỉnh lịch sử này sẽ hưởng khoản lãi hơn 35 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tăng 33 USD (+1%) lên mức 3.370 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương 108 triệu đồng/lượng. Với mức này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng miếng SJC gần 19 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn gần 14 triệu đồng/lượng.