Giá USD tự do lập đỉnh mới

Giá USD trên thị trường tự do đã vượt mốc 26.500 đồng, cao nhất từ trước đến nay. Đà tăng xuất hiện trong bối cảnh thị trường chính thức đang tạm ngưng giao dịch vì kỳ nghỉ lễ.

Đồng USD giao dịch trên thị trường tự do thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Nam Khánh.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5, thị trường giao dịch ngoại tệ tự do tiếp tục chứng kiến diễn biến tăng "nóng" của tỷ giá USD/VND. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do đang niêm yết giá USD ở mức 26.420 đồng (mua vào) và 26.520 đồng (bán ra), tăng thêm 30 đồng mỗi chiều so với phiên liền trước.

So với mức kỷ lục cũ 26.470 đồng/USD được ghi nhận vào ngày 29/4, tỷ giá hiện tại đã tăng thêm 50 đồng/USD, tiếp tục chuỗi ngày leo thang không ngừng của đồng bạc xanh trên thị trường “chợ đen”.

Trên kênh giao dịch chính thức, do đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tỷ giá trung tâm vẫn giữ nguyên tại mức 24.956 đồng/USD, cũng là mức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố trước kỳ nghỉ lễ vào ngày 19/4.

Các ngân hàng thương mại tạm dừng hoạt động giao dịch ngoại tệ trong dịp lễ, khiến thị trường tự do trở thành kênh giao dịch chủ yếu trong thời điểm này.

Điều đáng chú ý là diễn biến tăng mạnh của USD trong nước diễn ra trong bối cảnh đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế đang nằm ở vùng thấp.

Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt khác - hiện dao động quanh mốc 99,95 điểm, giảm mạnh so với đầu tháng 4. Tình trạng này phản ánh sự suy yếu tương đối của USD trên thị trường toàn cầu, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu duy trì mặt bằng lãi suất hiện tại và áp lực từ dữ liệu kinh tế yếu.