Giá USD tăng trở lại

Trong khi tỷ giá trung tâm USD/VND được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm, giá USD trên kênh ngân hàng thương mại đã tăng trở lại sau phiên giảm hôm qua.

Giá USD tăng trở lại sau phiên giảm mạnh hôm qua. Ảnh: Reuters.

Ngày 22/4, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đã giảm 30 đồng so với phiên liền trước, hiện ở mức 24.877 đồng/USD.

Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đồng bạc xanh là 26.121 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.643 đồng/USD.

Tại Cục quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước, tỷ giá tham khảo được NHNN niêm yết ở mức 23.684 - 26.070 đồng/USD (mua - bán).

Đáng chú ý, trong khi tỷ giá trung tâm được nhà điều hành điều chỉnh giảm, trên kênh giao dịch chính thức, giá mua - bán USD tại hầu hết ngân hàng thương mại lại tăng trong phiên sáng nay.

Trong đó, Vietcombank tăng giá giao dịch đồng bạc xanh thêm 30 đồng, hiện niêm yết ở mức 25.700 - 26.090 đồng/USD (mua - bán). VietinBank cũng nâng giá mua - bán USD lên 25.739 - 26.099 đồng/USD, trong khi BIDV niêm yết ở mức 25.700 - 26.060 đồng/USD.

Tuy vậy, giá giao dịch hiện tại của nhóm ngân hàng này vẫn thấp hơn so với cuối tuần trước khoảng 30 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.640 - 26.090 đồng/USD, tăng 40 đồng so với phiên liền trước.

Các ngân hàng như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... đều tăng giá giao dịch ngoại tệ này ở mức 32-70 đồng, với giá mua vào dao động quanh 25.700 đồng/USD, còn giá bán ra ở dưới mức 26.100 đồng. So với cuối tuần trước, giá bán USD tại nhóm ngân hàng này hiện vẫn thấp hơn 40-50 đồng.

Trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội sáng nay cũng chấp nhận mua - bán ngoại tệ này ở mức 26.320 - 26.420 đồng/USD, tương ứng tăng 35 đồng.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế mới công bố, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam nhận định tỷ giá USD/VND sẽ có diễn biến phức tạp trong thời gian tới, chủ yếu chịu tác động từ chính sách thuế quan của Mỹ cùng các yếu tố kinh tế toàn cầu.

Dự báo tỷ giá USD/VND có thể tăng khoảng 4% so với cuối năm 2024. Song, các chuyên gia tại đây đánh giá sức ép lên tỷ giá sẽ không quá lớn như năm 2024 do thị trường lo ngại suy thoái và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Áp lực tỷ giá có thể được xoa dịu khi sức mạnh của đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, nếu căng thẳng thương mại tiếp tục kéo dài và làm suy giảm nguồn cung ngoại tệ, tỷ giá vẫn có nguy cơ chịu áp lực tăng trong các quý còn lại của năm.

Ngân hàng UOB thì dự báo tiền Đồng sẽ tiếp tục yếu đi so với USD, với tỷ giá quý II dự báo vào khoảng 26.500 đồng/USD, rồi đạt 27.200 đồng/USD trong quý III và 26.800 đồng/USD trong quý IV. Đến quý I/2026, tỷ giá được dự báo duy trì ổn định ở mức 26.500 đồng/USD.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index - đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - vẫn đang neo ở vùng thấp nhất 3 năm ở 98,35 điểm. Tuy nhiên, mức này cũng đã cao hơn so với phiên hôm qua 0,58 điểm.

Chỉ số USD Index đã giảm từ đỉnh 110 điểm sau chiến thắng bầu cử của Tổng thống Trump xuống vùng trũng 98 điểm trong các phiên gần đây. Xu hướng này cho thấy các nhà đầu tư đang dần chuyển khỏi đồng USD để ủng hộ các tài sản trú ẩn an toàn khác.