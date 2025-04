Giá USD tại ngân hàng áp sát vùng đỉnh 26.200 đồng/USD

Dù Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm, giá mua bán USD tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do vẫn neo cao, cho thấy áp lực tỷ giá chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tỷ giá trung tâm hạ nhiệt nhưng thị trường giao dịch đồng USD tại ngân hàng và "chợ đen" vẫn neo cao. Ảnh: Reuters.

Ngày 22/4, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đã giảm 3 đồng so với phiên cuối tuần trước, hiện ở mức 24.960 đồng/USD.

Với biên độ +/- 5%, tỷ giá trần hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đồng bạc xanh là 26.208 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn là 23.712 đồng/USD.

Tại Cục quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước, tỷ giá tham khảo được NHNN niêm yết ở mức 23.762 - 26.158 đồng/USD (mua - bán).

Đáng chú ý, trong khi tỷ giá trung tâm được nhà điều hành điều chỉnh giảm, trên kênh giao dịch chính thức, giá mua - bán USD tại hầu hết ngân hàng thương mại vẫn đang tiếp tục neo sát vùng đỉnh.

Vietcombank tăng giá giao dịch đồng bạc xanh thêm 30 đồng, hiện niêm yết ở mức 25.780 - 26.170 đồng/USD (mua - bán), giảm 30 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

VietinBank neo giá mua - bán USD lên 25.803 - 26.163 đồng/USD giảm 17 đồng ở chiều bán ra nhưng lại tăng tới 133 đồng ở chiều mua vào. Trong khi đó, BIDV niêm yết ở mức 25.810 - 26.170 đồng/USD, cùng giảm 30 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.730 - 26.180 đồng/USD, giảm 20 đồng so với phiên liền trước.

Các ngân hàng như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... đều giảm giá giao dịch ngoại tệ này vài chục đồng, với giá mua vào dao động quanh 25.800 đồng/USD, còn giá bán ra ở dưới mức 26.200 đồng.

Trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội sáng nay cũng chấp nhận mua - bán USD ở mức 26.390 - 26.490 đồng. So với phiên cuối tuần trước, tỷ giá nhích nhẹ 10 đồng, tiếp tục duy trì ở vùng giá cao.

Tuần trước, thị trường trong nước ghi nhận đà tăng mạnh của tỷ giá khi sức ép từ cả yếu tố trong nước lẫn quốc tế cùng lúc dâng cao. Tỷ giá trung tâm do NHNN công bố liên tục được điều chỉnh tăng, từ mức 24.907 đồng/USD vào đầu tuần lên 24.948 đồng/USD vào cuối tuần, tương đương mức tăng 41 đồng.

Giá bán USD tại các ngân hàng thương mại lớn cũng được điều chỉnh theo xu hướng tăng. Nếu đầu tuần, giá bán USD dao động quanh mức 26.140 đồng/USD thì đến cuối tuần đã lên thẳng mức đỉnh 26.200 đồng/USD.

Đáng chú ý, trên thị trường tự do, tỷ giá còn biến động mạnh mẽ hơn, khi mở đầu tuần ở mức 26.385 đồng/USD và đến chiều qua (27/4) đã vọt lên 26.480 đồng/USD.

Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh ghi nhận diễn biến đi ngang. Chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác - chỉ xoay quanh mức 99,63 điểm.

Dù có nhịp hồi phục trong tuần trước, đồng USD vẫn ở vùng thấp khi nhà đầu tư lo ngại cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung leo thang ngoài tầm kiểm soát. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 4 đã lao dốc về mức thấp nhất trong gần 4 thập kỷ, phản ánh rõ nỗi lo ngại về triển vọng nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), đồng USD đã bước vào xu hướng giảm mạnh sau khi Tổng thống Trump công bố các mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu. Từ ngày 2/4 tới nay, chỉ số USD Index đã giảm gần 4%, nâng mức giảm lũy kế từ đầu năm lên gần 8%.

VDSC cho rằng NHNN vẫn có dư địa để kiểm soát tỷ giá trong biên độ mất giá cho phép từ 3% đến 5% trong năm 2025. Tuy nhiên, công ty chứng khoán này cũng cảnh báo rằng trong kịch bản tiêu cực, nếu cú sốc thuế 46% đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam trở thành hiện thực, tiền Đồng sẽ chịu áp lực mất giá mạnh hơn.