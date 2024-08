Giá USD tự do lao dốc

Giá USD giao dịch trên thị trường tự do đã giảm mạnh 140 đồng còn tại các ngân hàng thương mại, giá đồng bạc xanh lại quay đầu tăng nhẹ sau chuỗi ngày suy yếu liên tiếp trước đó.

Giá USD trên thị trường tự do rớt mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/8. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 17/8, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra ở mức 24.254 đồng/USD, không thay đổi so với phiên liền trước.

Tỷ giá giao dịch đồng USD tham khảo cũng được Sở Giao dịch NHNN giữ nguyên như hôm qua, khi mua vào 23.400 đồng và bán ra 25.450 đồng/USD.

Với biên độ dao động +/- 5%, các ngân hàng thương mại hôm nay được phép giao dịch đồng bạc xanh với tỷ giá trần ở 25.467 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.041 đồng/USD.

Đáng chú ý, các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do đang đồng loạt hạ giá mua - bán đồng USD. Hiện giá USD tại kênh giao dịch này được đưa ra quanh vùng 25.310 đồng/USD (mua) và 25.390 đồng/USD (bán). So với hôm qua, giá USD tự do đã giảm tới 140 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

Thực tế, xu hướng giảm của tỷ giá tự do đã bắt đầu trong hơn một tháng gần đây. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng/USD xác lập hồi cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn tới 600 đồng, tương đương mức giảm hơn 2%.

Ở chiều ngược lại, tỷ giá đã bắt đầu tăng nhẹ trên kênh giao dịch ngân hàng thương mại sau nhiều phiên giảm liên tiếp trước đó.

Tại Vietcombank - ngân hàng có doanh số giao dịch đồng ngoại tệ lớn nhất hệ thống - tỷ giá đồng bạc xanh hiện niêm yết ở mức 24.890 - 25.230 đồng/USD (mua - bán). Mức giá này đã tăng 30 đồng ở chiều mua nhưng đi ngang ở chiều bán so với phiên giao dịch liền trước.

Hai ngân hàng quốc doanh khác là VietinBank và BIDV lại giữ giá giao dịch đồng bạc xanh đi ngang so với phiên liền trước. Hiện VietinBank đang niêm yết ở mức 24.750 - 25.200 đồng/USD và BIDV hiện niêm yết ở mức 24.892 - 25.232 đồng/USD.

Đối với các ngân hàng tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 24.800 - 25.280 đồng/USD. So với phiên giao dịch liền trước, tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh tại HDBank không thay đổi.

Tại các ngân hàng thương mại khác, giá đồng bạc xanh hiện biến động trái chiều nhưng chủ yếu giao dịch quanh vùng 24.800 - 25.300 đồng/USD, cách xa mức trần mà NHNN cho phép.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index - đo lường sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt - đang giảm 0,6%, hiện ở mức 102,4 điểm.

Đồng USD giảm sau động thái các nhà giao dịch chốt lời và dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố cho thấy nhu cầu cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 7 chỉ tăng 2,9% - đánh dấu lần đầu ghi nhận mức tăng dưới 3% kể từ năm 2021. Trước đó, tăng trưởng việc làm trong tháng 7 tại nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng chậm hơn đáng kể so với dự báo, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021.

Hiện công cụ đo lường FedWatch của CME Group cho thấy các thị trường tài chính đã giảm tỷ lệ cắt giảm lãi suất 0,5 điểm % tại cuộc họp chính sách của Fed vào ngày 17-18/9. Phần lớn nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ chỉ cắt giảm lãi suất ở mức 0,25 điểm %.