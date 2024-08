Mỹ dự chi gần 7 tỷ USD cho Olympic 2028

Sau khi Pháp tổ chức kỳ thế vận hội với ngân sách khoảng 10 tỷ USD, ban tổ chức Olympic 2028 tại Los Angeles, Mỹ đang đề ra ngân sách tiết kiệm hơn nữa.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass nói về kế hoạch cho Olympic 2028 tại một cuộc họp báo. Ảnh: TNYT.

Theo The New York Times, LA28 - nhóm tư nhân tổ chức Thế vận hội, có ngân sách ước tính gần 7 tỷ USD để trang trải chi phí liên quan đến việc tổ chức các sự kiện, bao gồm lễ khai mạc và bế mạc.

Theo một nghiên cứu của Đại học Oxford về chi phí thế vận hội, Olympic Tokyo bị trì hoãn do đại dịch vào năm 2021 đã tiêu tốn 14 tỷ USD , vượt khoảng 128% so với ngân sách ban đầu. Olympics Rio de Janeiro năm 2016 đã tiêu tốn 24 tỷ USD , là thế vận hội mùa hè tốn kém nhất cho đến nay, vượt 352% so với ngân sách.

Jadrian Wooten, Giáo sư tại Virginia Tech, người nghiên cứu về kinh tế học thể thao và lao động, cho biết những lợi ích về tiền bạc mà các chính trị gia háo hức đăng cai thế vận hội thường hứa hẹn như cải thiện cơ sở hạ tầng, du lịch phát triển và việc làm mới thường bị phóng đại.

"Nhiều người coi thế vận hội là một khoản đầu tư kinh tế, nhưng nó giống một bữa tiệc thực sự tốn kém hơn", ông nói.

Ông Wooten cho biết Los Angeles có cơ hội hưởng lợi kinh tế tốt nhất từ ​​sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này nếu họ học theo bài học trong quá khứ là chú trọng tính bền vững và tránh xây dựng cơ sở vật chất từ ​​đầu.

Ngoài chi phí tổ chức thế vận hội, điều được quan tâm hơn cả là khoản đầu tư song song lớn hơn vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông vận tải.

Với Olympic 2028, Mỹ tuyên bố đây là kỳ thế vận hội "không xây dựng", nghĩa là nước này sẽ không tốn hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD để đầu tư mới cơ sở vật chất. Với giao thông, Los Angeles không đầu tư riêng dự án nào mà sẽ nâng cấp một số hạ tầng phục vụ cho nhiều mục đích và loạt sự kiện khác nhau diễn ra trong 4 năm tới.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass tuyên bố rằng thành phố đã bảo đảm được gần 80 triệu USD tiền quỹ liên bang để dành cho xe bus không phát thải và cơ sở hạ tầng sạc điện cho xe bus.

Cơ quan Giao thông vận tải Đô thị Los Angeles đã chi 20 tỷ USD để mở rộng các tuyến xe buýt và đường sắt, bao gồm tuyến tàu hỏa từ trung tâm thành phố đến phía tây, gần khuôn viên trường Đại học California.

Sân bay Quốc tế Los Angeles đang được nâng cấp với số tiền 14 tỷ USD , bao gồm việc bổ sung thêm một xe đưa đón hành khách tự động nối khu vực nhà ga trung tâm với phương tiện giao thông đường sắt và một cơ sở cho thuê xe mới.

Về nguồn thu, Ban tổ chức Olympic Los Angeles trông cậy vào doanh số bán vé, tài trợ, thanh toán từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và các nguồn khác. Đến nay, họ mới nhận được hơn 1 tỷ USD trong mục tiêu 2,5 tỷ USD từ các khoản tài trợ của công ty tại Mỹ.

Trong khi, với doanh nghiệp địa phương, thế vận hội vẫn là cơ hội để đầu tư và kiếm tiền. Ngành công nghiệp khách sạn của thành phố tiếp tục phát triển, bổ sung 9.000 phòng mới trong 4 năm qua và dự kiến tăng thêm vào 4 năm tới.

Casey Wasserman, Chủ tịch của LA28, cho biết: "Hầu hết việc tuyển dụng và chi tiêu trực tiếp của chúng tôi cho Olympic sẽ là tại địa phương".

Vị này nhấn mạnh sẽ chọn các nhà cung cấp, đối tác, đài truyền hình và các bên liên quan đến Olympic tại Nam California.

Trước khi diễn ra Olympic 2028, nơi đây sẽ đăng cai FIFA World Cup và giải Quần vợt nữ mở rộng Mỹ vào 2026 và trận tranh cúp vô địch bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) năm 2027.