Giá USD ngân hàng và tự do cùng lao dốc

Giá USD giao dịch trên thị trường tự do và tại ngân hàng cùng giảm mạnh hơn 100-200 đồng trong phiên giao dịch chiều ngày 6/9.

Ngày 6/9, tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra ở mức 24.202 đồng/USD, giảm 20 đồng so với phiên liền trước.

Tỷ giá giao dịch đồng USD tham khảo được Sở Giao dịch NHNN giữ nguyên ở chiều mua vào tại mức 23.400 đồng trong khi giá bán giảm xuống mức 25.362 đồng/USD.

Với biên độ dao động +/- 5%, các ngân hàng thương mại hôm nay được phép giao dịch đồng bạc xanh với tỷ giá trần ở 25.412 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.992 đồng/USD.

Tại Vietcombank - ngân hàng có doanh số giao dịch đồng ngoại tệ lớn nhất hệ thống - tỷ giá đồng bạc xanh hiện niêm yết ở mức 24.400 - 24.770 đồng/USD (mua - bán). Mức giá này thấp hơn 150 đồng so với phiên giao dịch liền trước.

BIDV hôm nay giảm tới 115 đồng cả hai chiều mua bán, xuống 24.470 - 24.810 đồng/USD. VietinBank đang niêm yết ở mức 24.435 - 24.775 đồng/USD, giảm 145 đồng.

Đối với các ngân hàng tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 24.330 - 24.810 đồng/USD. So với phiên giao dịch liền trước, tỷ giá quy đổi đồng bạc xanh tại HDBank đã giảm mạnh tới 140 đồng.

Hiện giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại lớn đều đã được điều chỉnh giảm với biên độ phổ biến từ 80-120 đồng so với phiên trước. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp giá giao dịch đồng bạc xanh đi xuống, với tổng mức điều chỉnh trong hai ngày lên tới hơn 200 đồng/USD.

Đơn cử như tại Eximbank điều chỉnh giảm 100 đồng xuống 24.450 - 24.810 đồng/USD. Tại ACB, giá giao dịch đồng USD cũng về 24.400 - 24.800 đồng/USD, thấp hơn 100 đồng so với hôm qua.

Đáng chú ý, các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do đang đồng loạt hạ giá mua - bán đồng USD. Hiện giá USD tại kênh giao dịch này được đưa ra quanh vùng 25.110 đồng/USD (mua) và 25.190 đồng/USD (bán). So với hôm qua, giá USD tự do đã giảm tới 105 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

Thực tế, xu hướng giảm của đồng USD đã bắt đầu từ đầu tháng 8 đến nay. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng/USD xác lập hồi cuối tháng 6, giá USD hiện thấp hơn tới 2,3%. Còn nếu so với hồi đầu năm, giá đồng bạc xanh hiện vẫn đang cao hơn khoảng 1,5%.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index - đo lường sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt - đang giảm nhẹ 0,15%, hiện ở mức 100,95 điểm.

Chỉ số này bắt đầu đi xuống từ cuối tháng 6 và đà giảm bắt đầu mạnh lên từ đầu tháng 8 sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng sẽ thông báo cắt giảm lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 9 tới.