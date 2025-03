Giá USD ngân hàng lập đỉnh hơn 25.800 đồng

Giá USD giao dịch trên kênh chính thức đạt hơn 25.800 đồng/USD, chính thức vượt mức đỉnh từng ghi nhận được hồi đầu tháng 3 và tăng khoảng 1% so với đầu năm.

Đồng USD giao dịch trên kênh ngân hàng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 24/3. Ảnh: CNBC.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố đã liên tục tăng mạnh, ghi nhận mức kỷ lục 24.831 đồng/USD vào ngày 24/3, tương ứng tăng 18 đồng so với cuối tuần trước. Nếu so với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng tới gần 500 đồng/USD.

Diễn biến này đã đẩy trần tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng lên đến 26.073 đồng/USD. Ở biên độ -5%, tỷ giá sàn các ngân hàng được áp dụng ở mức 23.589 đồng/USD.

Hiện tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước cũng đang neo ở mức 23.640 - 26.022 đồng/USD (mua - bán). Đáng chú ý, trong 3 phiên giao dịch gần nhất, NHNN đã duy trì nâng giá bán USD tham khảo lên trên 26.000 đồng, điều chưa từng xảy ra trước đây.

So với đầu năm, giá bán tham khảo USD đã tăng thêm hơn 550 đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 2%.

Việc NHNN liên tục tăng mạnh tỷ giá trung tâm cũng đã khiến giá USD các ngân hàng bán ra tăng vọt lên mức cao nhất từ trước đến nay. Vietcombank tăng giá giao dịch ngoại tệ này thêm 50 đồng, hiện niêm yết ở mức 25.420 - 25.810 đồng/USD (mua - bán).

Tương tự, VietinBank cũng nâng giá mua - bán USD lên 25.458 - 25.818 đồng/USD, tăng 183 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 37 đồng ở chiều bán ra; BIDV niêm yết ở mức 25.460 - 25.820 đồng/USD, tăng thêm 60 đồng so với phiên liền trước.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 25.360 - 25.810 đồng/USD, tức tăng 50 đồng so với cuối tuần trước.

Các ngân hàng như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... cũng điều chỉnh giá mua - bán ngoại tệ này thêm gần 100 đồng mỗi USD. Giá mua USD tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân đang dao động quanh ngưỡng 25.470-25.452 đồng/USD, còn giá bán ra ở mức 25.800-25.826 đồng/USD.

So với cuối tuần trước, giá USD tại các ngân hàng đã tăng thêm khoảng 50 đồng và đã vượt mức đỉnh 25.780 đồng/USD từng ghi nhận hồi đầu tháng 3. Còn nếu so với đầu năm, tỷ giá ở ngân hàng thương mại đã tăng khoảng 1%.

Tỷ giá USD tăng lên mức nhất từ trước đến nay. Ảnh: Investing.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng neo sát vùng 26.000 đồng. Một số điểm thu đổi ngoại tệ mua bán giá USD quanh 25.810 - 25.900 đồng. Hiện giá giao dịch đồng USD trên thị trường tự do vẫn đang cao hơn kênh ngân hàng thương mại gần 100 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index hiện neo quanh 103,9 điểm, tăng nhẹ trong vài ngày qua. Sức mạnh của đồng USD phục hồi sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ không vội vàng cắt giảm thêm lãi suất.

Trước đó, đồng USD đã chịu nhiều áp lực kể từ đầu năm chủ yếu do lo ngại tác động từ chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định dù đồng USD thế giới suy yếu trong kỳ nhưng vẫn dao động ở ngưỡng cao, nên gây áp lực nhất định lên tỷ giá hối đoái tại Việt Nam.

Đơn vị này dự báo tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.500-25.800 đồng/USD trong quý I và dao động trong khoảng 25.500-26.000 đồng/USD trong cả năm 2025.