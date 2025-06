Giá trị đội hình Barca tăng chóng mặt

Theo thống kê từ Transfermarkt, Barcelona là đội bóng có bước nhảy vọt ấn tượng nhất khi giá trị đội hình tăng thêm tới 190 triệu euro. Đây là con số cao nhất trong số các CLB trên toàn thế giới.

Sự bứt phá mạnh mẽ này phần lớn đến từ mùa giải thăng hoa của thầy trò Hansi Flick với cú ăn ba quốc nội gồm La Liga, Cúp Nhà vua và Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời lọt vào bán kết Champions League.

Bên cạnh đó, phong độ rực sáng của nhiều cá nhân, đặc biệt thần đồng Lamine Yamal, cũng góp phần đẩy giá trị đội hình Blaugrana tăng vọt.

Hiện tại, đội hình Barcelona được định giá 1,070 tỷ euro, vượt qua cả nhà vô địch Champions League là PSG ở mức 1,060 tỷ euro. CLB xứ Catalonia trở thành đội bóng tăng giá mạnh nhất thế giới mùa 2024/25, cũng như đứng thứ 4 toàn cầu về tổng giá trị đội hình, chỉ kém Real Madrid, Man City và Arsenal.

Xếp sau Barcelona về mức tăng trưởng giá trị là PSG với 176 triệu euro. Sporting Lisbon gây bất ngờ khi đứng thứ 3 với mức tăng 118 triệu euro, trong khi Eintracht Frankfurt là cái tên cuối cùng vượt mốc 100 triệu (tăng 107 triệu euro).

Về cá nhân, Lamine Yamal hiện là cầu thủ được định giá cao nhất thế giới với 200 triệu euro. Mùa giải vừa qua, tài năng người Tây Ban Nha thi đấu tới 55 trận, ghi 18 bàn và có 25 kiến tạo. Theo sau Yamal là bộ ba Bellingham, Haaland và Mbappe, đều được định giá 180 triệu euro.

Trong tay HLV Hansi Flick, những cái tên nổi bật khác như Pedri (140 triệu euro), Raphinha (90 triệu), và Pau Cubarsí (80 triệu) cũng góp phần nâng tầm đội bóng. Đáng chú ý, Pedri đứng thứ 7 trong danh sách các cầu thủ đắt giá nhất hành tinh.

