Neymar gây chú ý khi khoác áo Barcelona

Neymar và Yamal gặp nhau cuối tuần qua và cùng những người bạn trải qua kỳ nghỉ ở Brazil. Hôm 23/6, Yamal đăng tải hình ảnh Neymar mặc áo đấu số 19 của anh tại Barcelona, kèm theo dòng trạng thái: "Mẹ ơi, nhìn kìa".

Đây là lần đầu tiên Neymar mặc chiếc áo Barcelona công khai sau 8 năm rời sân Camp Nou để chuyển sang PSG. Đội chủ sân Camp Nou cũng là nơi Neymar giành cú ăn ba danh hiệu ở mùa 2014/15 (La Liga, Cúp nhà vua, Champions League).

Neymar từng được đồn đoán trở lại Barcelona thi đấu trong quá khứ. Một vụ chuyển nhượng được các CLB thảo luận vào mùa hè năm ngoái khi chân sút này còn thuộc biên chế Al Hilal, nhưng cuối cùng không thành hiện thực.

Neymar khoác áo Barcelona từ năm 2013 đến 2017, trước khi chuyển sang PSG với mức phí kỷ lục 222 triệu euro. Thương vụ này không được lòng người hâm mộ Barcelona, nhưng mối quan hệ giữa Neymar và Yamal vẫn rất tốt.

Yamal có trải nghiệm đáng nhớ khi được gặp gỡ thần tượng Neymar. Cả hai cùng nhau tận hưởng một tuần tuyệt vời tại Mangaratiba, cách Rio de Janeiro khoảng một giờ đi xe. Chuyến đi không chỉ là dịp để Yamal thư giãn mà còn là cơ hội để hai cầu thủ giao lưu và chia sẻ đam mê với bóng đá.

Yamal sẽ trở lại tập trung cùng Barcelona vào giữa tháng 7 để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải 2025/26.

