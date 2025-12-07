Giá trị của Văn Hậu giảm một nửa

Trang Transfermarkt định giá Đoàn Văn Hậu 150.000 euro sau thời gian dài dính chấn thương.

Giá trị Văn Hậu giảm sút sau 2 năm làm bạn với giường bệnh.

Văn Hậu từng chạm mốc 350.000 euro vào tháng 1/2023 trên trang Transfermarkt, cao nhất trong sự nghiệp. Tới tháng 10/2023, cầu thủ 25 tuổi dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu 2 năm, qua đó chứng kiến giá trị chuyển nhượng lao dốc.

Việc không góp mặt trong màu áo tuyển Việt Nam lẫn các giải quốc nội thời gian dài khiến hình ảnh và tầm ảnh hưởng của Văn Hậu trên bản đồ chuyển nhượng quốc tế giảm đáng kể. Những biến động cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường khi phong độ, sự hiện diện và tính ổn định luôn quyết định trực tiếp đến giá trị cầu thủ.

Hôm 3/12, Văn Hậu đá chính sau hơn 2 năm khi CAHN hòa 1-1 trước Buriram United thuộc Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26. Anh chơi trọn vẹn 90 phút, cho thấy thể lực và cảm giác bóng được khôi phục đáng kể sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương gân Achilles.

Văn Hậu đọc tình huống tốt, xử lý kín kẽ trong các pha tranh chấp và nhiều lần cắt được những đường lên bóng nguy hiểm của đối thủ. Ở mặt trận hỗ trợ tấn công, những pha mở biên và chuyền dài chuẩn xác của Hậu giúp CAHN triển khai bóng mạch lạc và thoát pressing hiệu quả hơn.

Hành trình hồi phục của Văn Hậu là câu chuyện dài và đầy cam go. Chấn thương gót chân khiến anh lỗi hẹn với tuyển Việt Nam từ tháng 10/2023. Đó là khoảng thời gian Văn Hậu trải qua thử thách lớn nhất sự nghiệp.