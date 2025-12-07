Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Giá trị của Văn Hậu giảm một nửa

  • Chủ nhật, 7/12/2025 18:00 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Trang Transfermarkt định giá Đoàn Văn Hậu 150.000 euro sau thời gian dài dính chấn thương.

Giá trị Văn Hậu giảm sút sau 2 năm làm bạn với giường bệnh.

Văn Hậu từng chạm mốc 350.000 euro vào tháng 1/2023 trên trang Transfermarkt, cao nhất trong sự nghiệp. Tới tháng 10/2023, cầu thủ 25 tuổi dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu 2 năm, qua đó chứng kiến giá trị chuyển nhượng lao dốc.

Việc không góp mặt trong màu áo tuyển Việt Nam lẫn các giải quốc nội thời gian dài khiến hình ảnh và tầm ảnh hưởng của Văn Hậu trên bản đồ chuyển nhượng quốc tế giảm đáng kể. Những biến động cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường khi phong độ, sự hiện diện và tính ổn định luôn quyết định trực tiếp đến giá trị cầu thủ.

Hôm 3/12, Văn Hậu đá chính sau hơn 2 năm khi CAHN hòa 1-1 trước Buriram United thuộc Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26. Anh chơi trọn vẹn 90 phút, cho thấy thể lực và cảm giác bóng được khôi phục đáng kể sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương gân Achilles.

Văn Hậu đọc tình huống tốt, xử lý kín kẽ trong các pha tranh chấp và nhiều lần cắt được những đường lên bóng nguy hiểm của đối thủ. Ở mặt trận hỗ trợ tấn công, những pha mở biên và chuyền dài chuẩn xác của Hậu giúp CAHN triển khai bóng mạch lạc và thoát pressing hiệu quả hơn.

Hành trình hồi phục của Văn Hậu là câu chuyện dài và đầy cam go. Chấn thương gót chân khiến anh lỗi hẹn với tuyển Việt Nam từ tháng 10/2023. Đó là khoảng thời gian Văn Hậu trải qua thử thách lớn nhất sự nghiệp.

Sự trở lại đắt giá của Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu đánh dấu ngày trở lại bằng 90 phút trọn vẹn trong chuyến làm khách trên sân Buriram United của CAHN ở giải CLB Đông Nam Á 2025/26 hôm 3/12.

16:32 4/12/2025

Văn Hậu lên tiếng

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu vừa đánh dấu cột mốc đặc biệt khi trở lại sân cỏ sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

12:41 4/12/2025

Màn tái xuất gây sốt của Văn Hậu

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu sau hơn 25 tháng dưỡng thương trở thành chủ đề được quan tâm.

10:52 4/12/2025

Minh Nghi

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

