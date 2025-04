Giá thịt heo cao kỷ lục kéo CPI quý I tăng 3,22%

Nguồn cung thịt heo bị thu hẹp trong khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao khiến giá mặt hàng này liên tục tăng cao, qua đó đẩy chỉ số giá nhóm thực phẩm lên cao.

Giá thịt heo hơi cả nước dao động trong khoảng 66.000-77.000 đồng/kg tính đến hết tháng 3. Ảnh: Anh Nguyễn.

Theo báo cáo mới được Cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,03% so với tháng gần nhất nhưng tăng 3,13% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung quý I, CPI tăng 3,22% so với cùng kỳ, đến từ sự ảnh hưởng của 4 nhóm hàng hóa.

Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng gần 4%, góp phần làm CPI chung tăng 1,27 điểm %. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng thiếu hụt nguồn cung thịt heo trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong các dịp lễ, Tết khiến chỉ số giá nhóm thịt heo tăng hơn 12%.

Tính riêng tháng 3, chỉ số giá thịt heo tăng 3,58% so với tháng liền trước. Nguyên nhân đẩy giá và gây khan hiếm thịt heo đến từ ảnh hưởng của dịch bệnh, hậu quả của cơn bão số 3 năm 2024 khiến nhiều trang trại chăn nuôi chưa kịp tái đàn. Bên cạnh đó, người chăn nuôi đã tập trung xuất chuồng vào dịp Tết Nguyên đán dẫn đến nguồn cung thiếu hụt.

Trong tháng 3, các hoạt động lễ hội lớn ở miền Bắc và miền Trung cũng đẩy nhu cầu thịt heo tăng cao. Tính đến ngày 30/3, giá thịt heo hơi cả nước dao động trong khoảng 66.000-77.000 đồng/kg.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng cũng tăng hơn 5%, làm CPI chung tăng 0,96 điểm % vì giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào và giá nhà thuê tăng.

Thêm vào đó, chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt tăng 5% do nhu cầu sử dụng điện tăng và việc EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân hồi tháng 10/2024.

Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế cũng tăng hơn 14%, làm CPI chung tăng 0,78 điểm %, chủ yếu vì giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế.

Trong khi đó, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch ghi nhận chỉ số giá tăng hơn 2%,

Chiều ngược lại, xu hướng giảm của chỉ số giá nhóm giao thông; giáo dục; bưu chính, viễn thông có vai trò ghìm chân CPI quý I.

Lạm phát cơ bản tháng 3 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân quý I, lạm phát cơ bản tăng 3,01% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung nhờ giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.