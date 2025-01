CPI Việt Nam tăng 3,63% năm 2024

Năm 2024, CPI của Việt Nam tăng 3,63%, nằm trong mục tiêu Quốc hội đề ra. Sự ổn định này phản ánh nỗ lực kiểm soát lạm phát dù giá nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu tăng cao.

Năm 2024, CPI của cả nước tăng 3,63%. Ảnh: Phương Lâm.

Tại buổi họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 tổ chức sáng 6/1, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2024 cả nước đã tăng 3,63% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Theo bà Hương, kết quả này đến từ điều chỉnh giá của một số nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Đặc biệt, giá dịch vụ y tế tăng theo Thông tư số 21 của Bộ Y tế, giá nhà thuê và giá xăng dầu đều tăng, góp phần đẩy CPI tháng 12/2024 tăng 0,29% so với tháng trước và 2,94% so với cùng kỳ năm trước.

CPI bình quân quý IV/2024 tăng 2,87% so với quý IV/2023, phản ánh xu hướng tăng giá trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê cho biết trong năm 2024, CPI bị ảnh hưởng đáng kể bởi nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. CPI nhóm này tăng 4,03%, đóng góp 1,35% vào CPI chung.

Trong đó, giá lương thực tăng mạnh 12,2% với giá gạo tăng 15,9%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng dịp lễ, Tết và giá gạo xuất khẩu tăng, đóng góp 0,45% vào đà tăng CPI chung. Nhóm thực phẩm tăng 2,7% trong khi giá ăn uống ngoài gia đình tăng gần 4% do nhu cầu tiêu dùng và chi phí nhân công tăng.

Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,2% để đóng góp 0,98% vào CPI chung.

Trong đó, giá điện sinh hoạt tăng 7,7% do nhu cầu sử dụng tăng và điều chỉnh giá bán lẻ điện, làm CPI chung tăng 0,25%. Giá thuê nhà tăng 4,6% do nhu cầu thuê nhà tăng cao, góp phần tăng 0,48% vào CPI chung. Giá nước sinh hoạt tăng 8,3% tạo áp lực lên chi phí sinh hoạt.

Nhóm hàng hóa, dịch vụ ngành thuốc và dịch vụ y tế cũng tăng 7,2% do điều chỉnh giá theo quy định mới đóng góp 0,39%. Nhóm giáo dục tăng 5,4% do học phí ở một số địa phương tăng trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025, tác động làm CPI chung tăng 0,33%.

Cuối cùng là nhóm hàng hóa, dịch vụ giao thông tăng 0,8%, chủ yếu do giá xăng dầu biến động, đóng góp 0,07% vào CPI chung.

Theo Tổng cục Thống kê, dù CPI năm 2024 tăng, vẫn có những yếu tố giúp kiềm chế lạm phát. Đáng chú ý có nhóm bưu chính, viễn thông ghi nhận giá giảm hơn 1% so với năm 2023 nhờ các chương trình kích cầu, giảm giá đối với điện thoại thông minh và thiết bị cũ.

Với các chỉ số trên, mức lạm phát cơ bản bình quân năm 2024 cả nước chỉ tăng 2,71%, thấp hơn mức tăng CPI chung (3,63%) nhờ loại trừ các nhóm hàng lương thực, thực phẩm, dịch vụ giáo dục và y tế trong danh mục tính toán.

Ngoài CPI, Tổng cục Thống kê cũng công bố chỉ số giá vàng và USD.

Theo đó giá vàng trong nước giữ biến động cùng chiều với thế giới. Trong tháng 12/2024, giá vàng trong nước giảm 1,38% so với tháng trước nhưng tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân cả năm, giá vàng tăng gần 29%.

Trong nước, giá USD bình quân trên thị trường tự do dao động quanh mức 25.488 đồng/USD. Chỉ số giá USD trong nước tháng 12/2024 tăng 0,09% so với tháng trước và 4,31% so với cùng kỳ năm trước; bình quân cả năm tăng 4,91%.