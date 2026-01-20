Gia tăng nam giới đi khám sùi mào gà, mụn rộp sinh dục

Cận Tết là thời điểm sức khỏe nam giới dễ bị "bỏ quên". Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ bệnh lây nhiễm và rối loạn sinh lý tăng cao.

Khoảng 1- 2 tháng trước Tết Nguyên đán, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội ghi nhận lượng nam giới đến khám tăng rõ rệt. Theo thống kê lâm sàng, số ca thăm khám trong giai đoạn này tăng trung bình 25-35% so với các tháng còn lại trong năm.

3 nhóm bệnh lý quen thuộc

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân tập trung chủ yếu ở 3 nhóm bệnh lý quen thuộc nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe sinh sản và đời sống gia đình.

Nhóm bệnh gia tăng mạnh nhất là nhiễm khuẩn đường tiết niệu và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Các bệnh thường gặp gồm lậu, sùi mào gà do HPV, Chlamydia và mụn rộp (herpes) sinh dục. Thực tế điều trị cho thấy số ca mắc mới thường tăng sau các đợt liên hoan, tất niên cuối năm, khi việc sử dụng rượu bia nhiều khiến hành vi tình dục kém an toàn gia tăng.

Bên cạnh đó, rối loạn chức năng tình dục cũng là lý do khiến nhiều nam giới tìm đến cơ sở y tế vào dịp cận Tết. Các biểu hiện phổ biến gồm rối loạn cương dương và xuất tinh sớm.

Theo các bác sĩ, áp lực công việc kéo dài, căng thẳng cuối năm và tình trạng kiệt sức khiến nồng độ cortisol và prolactin tăng cao, từ đó ức chế trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục, làm suy giảm testosterone nội sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng tình dục.

Ngoài hai nhóm bệnh chính, những tháng cuối năm còn ghi nhận tình trạng viêm nhiễm thứ phát tăng lên do thói quen sinh hoạt thiếu khoa học. Việc di chuyển dài ngày, vệ sinh cá nhân không đảm bảo, nhịn tiểu thường xuyên, cùng với tiêu thụ nhiều rượu bia và thực phẩm cay nóng có thể gây kích ứng niêm mạc đường niệu, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Theo ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, việc số lượng nam giới đi khám tăng mạnh vào dịp cuối năm, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tình dục, là tín hiệu đáng báo động.

"Cuối năm là thời điểm các hoạt động gặp gỡ, liên hoan và đi lại diễn ra dày đặc. Rượu bia khiến nhiều người giảm khả năng kiểm soát hành vi, dễ dẫn đến quan hệ tình dục bộc phát và không sử dụng biện pháp bảo vệ", bác sĩ Ngọc nhận định.

Trong quá trình thăm khám, nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục thừa nhận đã sử dụng rượu bia trước khi quan hệ. Không ít người chia sẻ tâm lý "bung xõa" cuối năm, ham vui quá mức và vượt qua các giới hạn an toàn.

Đáng lo ngại hơn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thời gian ủ bệnh rất khác nhau. Nếu lậu thường biểu hiện sớm sau 2-7 ngày, thì giang mai, HPV hay HIV lại có giai đoạn ủ bệnh và "cửa sổ" kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Điều này đồng nghĩa một hành vi nguy cơ xảy ra trước Tết có thể chưa gây triệu chứng ngay, khiến người bệnh chủ quan và vô tình lây nhiễm cho bạn đời trong kỳ nghỉ lễ.

Dữ liệu lâm sàng cũng cho thấy tình trạng vi khuẩn lậu kháng thuốc đang gia tăng. Theo bác sĩ Ngọc, các ca lây nhiễm phát sinh trong những mối quan hệ không rõ ràng cuối năm thường đi kèm nguy cơ nhiễm các chủng vi khuẩn khó điều trị, buộc bác sĩ phải sử dụng phác đồ kháng sinh phối hợp phức tạp hơn.

Việc di chuyển giữa các vùng địa lý khác nhau cũng làm thay đổi đặc điểm dịch tễ học của tác nhân gây bệnh, khiến hệ miễn dịch của cơ thể khó thích nghi và dễ bị tấn công bởi các chủng vi sinh vật lạ.

Nam giới cần kiểm tra sức khỏe

Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trong dịp Tết, bác sĩ Ngọc khuyến cáo nam giới cần chủ động phòng ngừa. Việc sử dụng bao cao su đúng cách vẫn được coi là "tiêu chuẩn vàng", giúp giảm tới 98% nguy cơ lây nhiễm phần lớn các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Vệ sinh vùng kín đúng cách sau các hành vi nguy cơ hoặc sau những ngày di chuyển dài cũng góp phần giảm tải lượng vi khuẩn bám dính bên ngoài.

Ngoài ra, nam giới, đặc biệt là người trẻ dưới 26 tuổi, nên cân nhắc tiêm vaccine HPV và vaccine viêm gan B nếu chưa được tiêm chủng đầy đủ. Trong trường hợp xảy ra quan hệ không an toàn với đối tượng nguy cơ cao, cần liên hệ cơ sở y tế chuyên khoa trong "72 giờ vàng" để được tư vấn dự phòng sau phơi nhiễm HIV.

Việc xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khi có dấu hiệu nghi ngờ hoặc chủ động kiểm tra trước khi về nghỉ Tết cũng là cách bảo vệ bạn đời và gia đình.