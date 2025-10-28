Giá nhà Trung Quốc lao dốc không phanh

Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh trong tháng 9, cho thấy thị trường bất động sản vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng và tiếp tục kéo giảm tăng trưởng kinh tế.

Bắc Kinh là một trong các đô thị trọng điểm đang chứng kiến đà đi xuống mạnh mẽ của giá chung cư. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho thấy giá nhà mới trong tháng 9 đã giảm 0,4% so với tháng trước, trong khi tháng 8 chỉ ghi nhận mức giảm 0,3%, theo Reuters.

So với cùng kỳ năm ngoái, mặt bằng giá nhà mới đã giảm 2,2%, phản ánh xu hướng suy yếu kéo dài dù chính phủ Trung Quốc đã liên tục tung ra các gói hỗ trợ. Trong số 70 thành phố được khảo sát, có 63 thành phố ghi nhận giá giảm theo tháng và 61 thành phố giảm theo năm.

Giá nhà trên thị trường thứ cấp cũng ghi nhận đồng loạt giảm. Cụ thể, tại các đô thị lớn (thành phố hạng 1) như Bắc Kinh, Thượng Hải, giá nhà cũ giảm 3,2%. Trong khi đó, các đô thị hạng 2 như Hàng Châu, Nam Kinh và hạng 3 như Côn Minh, Phúc Châu lần lượt ghi nhận mức giảm sâu hơn, đạt 5% và 5,7%.

Các chuyên gia cho rằng đà sụt giảm này đang bào mòn niềm tin người tiêu dùng, từ đó kéo theo tâm lý tiết kiệm và hạn chế chi tiêu.

Bà Hanna Liu, chuyên gia kinh tế Trung Quốc tại Nomura, nhận định: “Nếu giá nhà ở, đặc biệt ở các đô thị lớn, tiếp tục sụt giảm, người dân sẽ cảm thấy khó khăn hơn và mức chi tiêu trong tương lai cũng sẽ ít lại”. Vị này nói thêm việc tái áp dụng các biện pháp ổn định hoặc nâng nhẹ giá nhà tại những thành phố lớn có thể giúp củng cố tâm lý người mua và kích thích tiêu dùng mạnh mẽ trở lại.

Dù tháng 9 và tháng 10 vốn là cao điểm giao dịch bất động sản tại Trung Quốc, tình trạng suy thoái kéo dài từ năm 2021 với hàng loạt doanh nghiệp mất khả năng trả nợ và chậm bàn giao nhà đã khiến nhu cầu mua nhà sụt giảm nghiêm trọng.

Theo dự báo của ông Zhang Dawei, chuyên gia từ Centaline Property, lượng giao dịch nhà ở năm nay có thể giảm 10%. Do đó, ông nhấn mạnh chính phủ sẽ phải giảm thêm lãi suất thế chấp và mở rộng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân để hỗ trợ thị trường.

Bên cạnh dữ liệu nhà ở, tăng trưởng GDP quý III của Trung Quốc cũng được ghi nhận giảm xuống mức thấp nhất trong một năm, khi đà suy yếu của bất động sản kết hợp cùng căng thẳng thương mại với Mỹ tiếp tục kìm hãm nền kinh tế.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia từ Nomura cho rằng Bắc Kinh cần nghiêm túc hơn trong việc giải quyết hậu quả của khủng hoảng bất động sản.

Ông Jeff Zhang, chuyên gia phân tích cổ phiếu bất động sản tại Morningstar, cho biết: “Định hướng chung của cuộc họp sẽ vẫn ưu tiên sự ổn định cho bất động sản, đồng thời khuyến khích các địa phương triển khai các gói kích thích riêng như trợ cấp mua nhà và giảm thuế để thúc đẩy nhu cầu”.

Trong 2 năm qua, Bắc Kinh đã nhiều lần cam kết ổn định thị trường nhà ở, từ việc hạ lãi suất vay mua nhà, hỗ trợ tái thiết làng đô thị đến nới điều kiện mua nhà tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo phải mất ít nhất một năm nữa, giá nhà và hoạt động đầu tư mới có thể chạm đáy và dần hồi phục.