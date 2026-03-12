Giả mạo sinh viên lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn khó tin

Giả mạo là sinh viên trường Đại học H trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trần Lê Bảo Minh đã tiếp cận, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều sinh viên trường này số tiền khoảng 20 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 13/1/2026 tại địa bàn phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định Trần Lê Bảo Minh (SN 2007, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số sinh viên trường Đại học H.

Minh không có nghề nghiệp, do cần tiền chi tiêu cá nhân, đã nảy ý định lừa đảo tiền của sinh viên.

Đối tượng Trần Lê Bảo Minh.

Nam thanh niên đến trường Đại học H, tiếp cận các sinh viên trong trường làm quen, sau đó "trình bày" muốn vay tiền để đóng tiền thi lại.

Để gây lòng tin với các sinh viên, Minh hứa mẹ anh ta sẽ chuyển khoản trả lại ngay, ngoài ra còn cho thêm 200.000-500.000 đồng.

Nhận được tiền từ các sinh viên Minh nói chờ một lúc, mẹ anh ta sẽ chuyển khoản trả lại.

Sau đó, lợi dụng lúc mọi người không để ý, Minh bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền đó. Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 11/12/2025 đến ngày 13/1/2026, với thủ đoạn này, Trần Lê Bảo Minh lừa đảo chiếm đoạt tiền của 5 người với tổng số tiền khoảng 20 triệu đồng.

Do tài khoản ngân hàng bị khóa, Minh đã mượn tài khoản ngân hàng người khác có số tài khoản 10000874338; 66666251206 ngân hàng TP Bank chủ tài khoản tên NGUYEN NGOC GIA ANH để nhận tiền lừa đảo.

Để đảm bảo quyền lợi của người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo ai là người đã chuyển tiền cho Trần Lê Bảo Minh qua số tài khoản nói trên đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội qua đồng chí Trần Xuân Sơn, cán bộ Công an phường Đại Mỗ để giải quyết.