Mất đồng hồ Rolex sau khi đưa bạn trai về nhà ăn uống ở TP.HCM

Công an phường Tân Mỹ (TP.HCM) đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp chiếc đồng hồ đeo tay Rolex trị giá hơn 274 triệu đồng trong một căn hộ chung cư trên địa bàn phường.

Trước đó, chiều 10/3, chị P.N.A.T (ngụ phường Tân Mỹ, TP.HCM) đến Công an phường Tân Mỹ trình báo về việc phát hiện bị mất trộm tài sản.

Đối tượng Hoàng Lê Gia Huy cùng tang vật là chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 274 triệu đồng.

Theo trình báo, khoảng 15h45 ngày 9/3, chị P.N.A.T cùng một người bạn (nam thanh niên) đi công việc về đến căn hộ của chị tại chung cư Scenic Valley, phường Tân Mỹ. Khi mở cửa căn hộ, chị P.N.A.T vào phòng thay đồ và tháo một chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex cùng 3 chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay để vào hộp trong ngăn kéo tủ quần áo.

Sau đó, chị P.N.A.T và người bạn cùng ăn uống, sinh hoạt trong căn hộ. Đến khoảng 17h cùng ngày, người bạn ra về, còn chị P.N.A.T ở lại căn hộ.

Đến khoảng 7h15 ngày 10/3, khi vào phòng thay đồ để lấy đồng hồ và nhẫn đeo đi làm, chị P.N.A.T phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex đã bị mất, trong khi 3 chiếc nhẫn vẫn còn trong hộp.

Theo thông tin ban đầu, chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex bị mất có màu bạc, mặt màu hồng, chị P.N.A.T mua vào tháng 6/2025 với giá hơn 274 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Lê Gia Huy tại cơ quan điều tra.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an phường Tân Mỹ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đến 16h cùng ngày, Công an phường Tân Mỹ đã mời đối tượng Hoàng Lê Gia Huy (SN 1997; thường trú phường Minh Phụng, TP.HCM) về trụ sở làm việc. Được biết, chính Huy là người bạn nam thanh niên đến căn hộ và ăn uống cùng chị P.N.A.T.

Qua làm việc, đối tượng Hoàng Lê Gia Huy đã thừa nhận hành vi trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex của chị P.N.A.T vào ngày 9/3. Hiện Công an phường Tân Mỹ lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.