Đối tượng cuối cùng trong nhóm 'dơi đêm' săn trộm mèo đã ra đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Dương (SN 2006, thường trú ấp 27 xã Đông Thạnh, TP.HCM) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Công an xác định Bùi Văn Dương đã cùng với các đối tượng gồm: Đỗ Trung Phát, Đỗ Quốc Bình, Đỗ Nguyễn Anh Quân, Nguyễn Thành Đạt, Trịnh Quốc Huy, Nguyễn Chánh Tín, Nguyễn Gia Khánh do ham lợi bất chính, nên bàn bạc thống nhất với nhau đi trộm cắp tài sản bằng hình thức đặt bẫy để bắt mèo của người dân tại các xã Đông Thạnh và Bình Mỹ (TP.HCM) rồi đem đi bán kiếm tiền tiêu xài, ăn chơi.

Như Báo CAND đã thông tin, vào trung tuần tháng 2/2026, Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) cho biết đã phát hiện và triệt phá nhóm đối tượng có hành vi chuyên trộm mèo với số lượng lớn để bán, thu lợi bất chính.

Đối tượng Bùi Văn Dương.

Theo đó, sau khi tiến hành kiểm tra hành chính nhà số 361/61/23, ấp 42, xã Đông Thạnh, Công an xã Đông Thạnh phát hiện 6 đối tượng gồm Đỗ Trung Phát (SN 2005); Đỗ Quốc Bình (SN 2006); Đỗ Nguyễn Anh Quân (SN 2005); Nguyễn Thành Đạt (SN 2006); Nguyễn Chánh Tín (SN 2004; cùng thường trú xã Đông Thạnh) và Trịnh Quốc Huy (SN 2006; thường trú phường Đông Hưng Thuận) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp mèo.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 con mèo cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bẫy bắt trộm mèo ((súng bắn điện, chĩa, bẫy, dây, túi xác rắn, mồi nhử…), phương tiện vận chuyển và bình xịt hơi cay các loại…

Đỗ Trung Phát khai nhận các đối tượng thường tụ tập ở nhà Phát từ chiều, rồi chuẩn bị đồ nghề, chiên cá để cột vào bẫy. Đến khoảng hơn 12h đêm, các đối tượng bắt đầu chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 người để "săn bắt" mèo.

Tiếp tục truy xét mở rộng, Công an xã Đông Thạnh triệu tập thêm các đối tượng Nguyễn Gia Khánh (SN 2006), Huỳnh Văn Sang (SN 1995; cùng thường trú xã Đông Thạnh) và Mai Quý Nhẫn (SN 1957; thường trú phường Hiệp Bình) để làm rõ vụ việc.

Các đối tượng cùng tang vật - một số con mèo trộm được.

Kết quả điều tra xác định Mai Quý Nhẫn đã trực tiếp liên hệ với Nguyễn Gia Khánh và Nguyễn Chánh Tín để đặt mua mèo. Khánh và Tín sẽ thông báo cho các đối tượng tụ tập tại nhà của Phát (trong đó có Dương), sau đó phân công vai trò cho từng người rồi chia nhau đi bắt trộm mèo của người dân trên địa bàn xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ để bán. Sau khi trộm cắp được mèo mang về nhà Phát, các đối tượng cân ký cho vào túi và đi bán cho Nhẫn lấy tiền tiêu xài.

Công an xã Đông Thạnh đã đăng tải hình ảnh chi tiết từng con mèo lên mạng xã hội để người dân tiện nhận diện. Sau đó, có hơn 10 người dân bị mất trộm mèo đến Công an xã Đông Thạnh nhận dạng mèo bị mất trộm và đã được trao trả.

Hiện, Công an xã Đông Thạnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối các đối tượng nêu trên.