Nữ nhân viên bảo vệ trộm cắp hơn 200 kg linh kiện của nhà máy

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đối tượng lấy trộm hơn 200 kg linh kiện thiết bị công nghiệp là Trần Thị Tình (SN 1970, trú tại Vĩnh Tường).

Ngày 27/2/2026, Đồn Công an KCN Bá Thiện tiếp nhận đơn trình báo của đại diện Công ty TNHH SEKONIC Vina (có địa chỉ tại KCN Bá Thiện 2) về việc doanh nghiệp bị mất trộm số lượng lớn khuôn đựng camera (JIG) trong quá trình sản xuất và lưu kho vào ngày 26/2.

Nữ nhân viên bảo vệ có hành vi trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an KCN Bá Thiện đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với bộ phận an ninh của Công ty TNHH SEKONIC Vina tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hiện trường và xác minh các đối tượng nghi vấn.

Sau thời gian xác minh, lực lượng Công an đã xác định và làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Trần Thị Tình, nhân viên bảo vệ tại chính công ty này.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Tình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đồn Công an KCN Bá Thiện đã phối hợp thu hồi tang vật gồm 203,1 kg khuôn đựng camera, giá trị số tài sản bị trộm cắp khoảng 100 triệu đồng.

Đồn Công an KCN Bá Thiện đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an xã Bình Xuyên để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.