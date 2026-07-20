Giá khoai lang lao dốc, nông dân 'đứng ngồi không yên'

Bà Phân Thị Vân (xã Định Hòa, An Giang) cho biết gia đình có hơn 6 năm gắn bó với cây khoai lang. Vụ này, bà thuê 11 công đất tại xã Long Thạnh để sản xuất. Khi khoai đến kỳ thu hoạch, giá bất ngờ giảm chỉ còn khoảng 50% so với trước vụ thu hoạch, nên gia đình quyết định chưa thu hoạch để chờ giá phục hồi. "Sau gần hai tuần chờ, giá vẫn không tăng trong khi khoai đã quá lứa nên buộc phải bán với giá chỉ 150.000-200.000 đồng/tạ, tùy loại", bà Vân nói.